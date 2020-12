KFC vient d’annoncer sa propre console. Bienvenue à la fin de 2020 avec Chicken Chambers

À toutes fins utiles, 2020 a généralement été nul.

Il n’y a que tellement de façons dont nous pouvons continuer à élever ce qui a été une année frustrante de retards, de décès et de politiciens qui ont qualifié une pandémie de canular (entraînant la mort de milliers de personnes) se faisant vacciner avant tout le monde pendant qu’ils s’offrent une autre augmentation de salaire.

Quelle meilleure façon de le terminer que KFC annonçant sa propre console.

Oui, nous pensions que c’était aussi une blague jusqu’à ce que le porte-parole d’Intel PR, Mark Walton, affirme que la KFConsole est livrée avec les œuvres incluses de CoolerMaster.

Plus de détails sur les gens talentueux @CoolerMaster sont ici: https://t.co/rxJLgjcwhK – Mark Walton (@markalexwalton) 22 décembre 2020

Il dispose également d’un chauffe-poulet intégré, appelé Chicken Chamber. Je ne sais plus quoi faire de mes mains, honnêtement.

Si vous êtes préoccupé par les spécifications, la KFConsole propose en fait des spécifications plus élevées que la PlayStation 5, avec un i9 intégré et un slot GPU remplaçable à chaud permettant aux utilisateurs expérimentés d’atteindre les images les plus élevées possibles. Il apporte même le stockage NVMe avec Seagate, offrant deux NVMe de 1 To.

Voyez par vous-même. En savoir plus sur le nouveau #KFConsole @CoolerMaster: https://t.co/omZWuIhBG8 pic.twitter.com/6n5panSJIs – Jeux KFC (@kfcgaming) 22 décembre 2020

Dans l’ensemble, nous examinons le raytracing, 240 fps, les jeux 4K; c’est ce que les utilisateurs attendaient avec les annonces de nouvelle génération avec la possibilité de mettre à niveau les composants comme bon leur semble en utilisant des normes universelles qui sont respectées depuis des années.

Que cela vient du Kentucky Fried Chicken, un point de vente qui a une qualité franchement suspecte le plus souvent (au moins localement) et la même entreprise qui a provoqué le rêve de fièvre absolument bizarre qui était Je t’aime, colonel Sanders !, le roman visuel qui vous permet, eh bien… de sortir avec le colonel.

Alors que tout le monde garde la lèvre supérieure assez raide tout en vérifiant l’exactitude de l’annonce, la Chicken Chamber est un peu suspecte; chauffer du poulet avec votre GPU semble être la pire façon possible de prendre soin de vos composants internes. L’odeur seule semble nauséabonde, et avec KFC déclarant qu’il s’agit d’une plate-forme télévisée dans ses publicités, se lever pour récupérer votre poulet (de quoi nous discutons même ici) toutes les quelques minutes semble bizarre.

L’ensemble de cela semble bizarre.

Intel et CoolerMaster affirmant son existence en font la dernière chose dont nous nous attendions à discuter aujourd’hui, franchement.

« Influenceurs », un mot sophistiqué pour les personnes qui ont organisé un public qui apprécie les publications toutes les heures, font déjà la queue à la porte virtuelle de KFC pour être les premiers à tester l’hybride « PC / console », certains déclarant que ce sera « doigt -cliquer bien ».

Il y a absolument de la place dans l’industrie pour une console qui ne traite pas les mêmes jardins murés bizarres et exclusifs pour lesquels les consoles de base sont connues, offrant la liberté aux utilisateurs au lieu de les forcer dans une situation anti-consommateur déséquilibrée pour jouer facilement aux titres.

Ça y est. C’est ainsi que nous clôturons 2020.