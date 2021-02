KeyWe est un jeu PS5, PS4 sur un bureau de poste géré par des oiseaux

Si nous avions un sou le nombre de fois où nous avons vu des demandes pour un jeu sur deux oiseaux kiwis gérant un service postal, nous aurions zéro centime, parce que c’est ridicule. Néanmoins, le voici: KeyWe est un vrai jeu vidéo, et il arrivera sur PlayStation 5 et PS4 plus tard cette année.

C’est un titre coopératif en ligne ou local qui vous met, avec un partenaire, dans le rôle de deux kiwis de la taille d’une pinte. Nommés Jeff et Debra, les peluches incapables de voler sont responsables d’une salle de courrier à distance pour des raisons qui resteront un mystère. En pratique, cela signifie que vous et votre copain travaillerez ensemble pour livrer des lettres et des colis en temps opportun.

Vous vous promènerez dans un bureau pour saisir des lettres, saisir des étiquettes, des sonneries et bien plus encore. En outre, il semble que vous serez rejoint par d’autres créatures, comme une pieuvre trieuse de courrier et des émeus de livraison. Dans la bande-annonce ci-dessus, il semble que cela puisse devenir un peu déroutant, mais peut-être que le processus aura plus de sens avec un contrôleur en main.

Le jeu est prévu pour l’été 2021, il reste donc un peu de temps avant que nous puissions le vérifier nous-mêmes. Que pensez-vous de KeyWe? Ne vous laissez pas abattre dans la section commentaires ci-dessous.