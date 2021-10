Kevin Smith Champions Saint Patron qui a sauvé des employés de la mort il y a 28 ans

Kevin Smith est l’un de ces scénaristes/réalisateurs qui aiment tenir les fans de son travail au courant via les réseaux sociaux, et parmi ses nombreux messages récents, il y a eu un certain nombre d’informations sur les progrès de son prochain Commis III. Ayant déjà révélé qu’il y a quelques semaines, la production était terminée et qu’il était sur la bonne voie pour la post-production, bien que le film n’ait pas encore reçu de date de sortie, Smith a également fourni des photos et des informations en coulisses. a été heureux de se remémorer ses précédents travaux sur le Commis séries de films. Dans son post le plus récent, Smith a utilisé la plate-forme pour partager un hommage à la première projection du film original qui a vraiment tout déclenché.

« Il y a 28 ans à partir de maintenant, Commis est projeté pour la première fois au @angelikafilmny dans un théâtre presque vide le jour de la clôture de l’IFFM 1993. Le marché du long métrage indépendant était notre phase finale, pas @sundanceorg. Sundance était pour de meilleurs films que les nôtres, j’ai pensé : des films indépendants tournés en couleur et mettant en vedette des acteurs bien connus. #richardlinklater a emmené Slacker là-bas, et ce film était mon fil conducteur – d’où notre objectif IFFM. Je pensais que personne n’était là (comme vous pouvez le lire dans l’extrait de mon nouveau livre @insighteditions) – mais quelqu’un du nom de Bob Hawk était présent. Et Bob a parlé au monde de notre film punk rock bizarre », Kevin Smith rappelé.

Il a poursuivi: « Si Bob saute cette projection,Commis meurt il y a 28 ans, à la fin de cette projection de l’IFFM. Donc, puisque Bob Hawk est le saint patron des commis, il était tout naturel qu’il se présente dans #clerks3 (dans une apparition en tant que type qui inspire la scène @pringles can dans le film indépendant de Randal intitulé « In Convenience » – qui était le titre original de Commis). Une personne a fait toute la différence si le monde a vu ou non Commis – un film que le @librarycongress a finalement jugé digne d’être inclus dans le @nfregistry. Et il y a 28 ans, Bob se présente à @samosier et lui dit que nous devrions soumettre le film à Sundance. »

Tandis que Commis était le film qui a donné à la carrière de Smith le coup de pouce dont elle avait besoin, il est probable qu’il aurait réussi à trouver son chemin vers son poste actuel d’une manière ou d’une autre, car il ne semble pas vraiment du genre à s’asseoir tranquillement à l’arrière-plan et à attendre chances de tomber simplement sur ses genoux. Cependant, il a révélé récemment que sa crise cardiaque a duré quelques années, ce qui inspire en partie l’histoire de Commis 3, l’a amené à réfléchir exactement aux projets qu’il entreprendra à l’avenir.

« Ce que ça te fait faire, c’est de dire ‘Je n’ai pas le temps pour les affaires de quelqu’un d’autre.’ C’est pourquoi Maîtres de l’Univers C’était si spécial parce que je me disais : « Ce n’est pas à moi, mais d’accord, je vais le faire », parce que je pouvais raconter une histoire de bande dessinée à travers ces personnages, et cela m’a plu », a déclaré Smith à Uproxx. « Généralement parler, après une crise cardiaque, il s’agit, comme, de raconter vos histoires. Il y a eu une minute où j’ai fait Défoulez-vous, et je dirigeais des émissions CW. J’étais juste en train de le répandre, mais après la crise cardiaque, je suis comme si vous n’aviez pas le temps ou la durée de vie pour le répandre. Je sais qu’il y a beaucoup de choses que tu veux dire dans cette vie. Assurez-vous de le dire si vous tombez mort. »

Commis III devrait être publié dans le courant de 2022, mais aucune plate-forme ou date de sortie n’a encore été confirmée. La première moitié de Smith Maîtres de l’Univers est disponible dès maintenant sur Netflix.

