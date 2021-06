Kevin Feige révèle les détails de Loki et assure que ce sera la meilleure série Marvel

Loki sera la nouvelle série du Univers cinématographique Marvel sur le service de diffusion en continu Disney+ Et les fans ne peuvent pas attendre jusqu’au mercredi 9 juin, jour de son lancement prévu. Nous reverrons l’un des méchants préférés du public, après quelle fut sa fuite en Avengers : Fin de partie. Celui qui a consacré quelques mots quelques heures auparavant était Kevin Feige et a laissé de grandes sensations.

Tom Hiddleston Il incarnera à nouveau l’antagoniste et frère de Thor dans cette production, comme il le fait depuis le début du MCU. ils vont le rejoindre Owen Wilson (agent Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Lexus Renslayer), Wunmi Mosaky (Chasseur B-15), Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane, Jon Levine, Lucius Baston, Chris Bewster et de plus.

Dans une conversation avec le médium Empire, Kevin Feige a souligné l’importance du programme : « C’est extrêmement important. Cela peut avoir plus d’impact sur le MCU que n’importe quelle série que nous avons faite. Ce que tout le monde pensait de WandaVision, et c’était en quelque sorte vrai, et The Falcon et The Winter Soldier, qu’il ne l’a jamais fait. était vrai, c’est encore plus vrai pour Loki « .

Dans les deux derniers spectacles, nous avons eu le premier grand regard sur Wanda Maximoff dans le rôle de la sorcière écarlate déjà Sam Wilson se transforme en nouveau Captain America. Sans aucun doute, deux grands changements pour l’avenir de la franchise. À ce sujet, Feige souligne avec Loki : « Vous voulez voir, au bout de six heures environ, les personnages changer et évoluer. On ne fait pas ces séries pour ne pas être radical, n’est-ce pas ? ».







Résumé officiel de Loki: « Immédiatement après avoir volé le Tesseract (encore) Loki se retrouve devant la Temporal Variation Authority, une organisation bureaucratique en dehors du temps et de l’espace. Il est alors obligé de répondre de ses crimes contre la chronologie et ils lui donnent le choix : être éliminé de la réalité ou pour arrêter une menace encore plus grande que lui « .

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et continuera à être publié uniquement sur la plate-forme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?