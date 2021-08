Kevin Feige parle de la production de « Loki » saison 2

CYRILLUS T-shirt femme en lin jaune miel taille: 2XS

Féminins, légers et colorés... nos t-shirts en lin sont de sortie et cette saison ils sont 100% fibres de lin européennes ! Le saviez-vous = 80% de la production mondiale de lin provient de France ! En plus d'être une culture locale, le lin nécessite aucune irrigation, il capte ses besoins en eau directement du sol et des précipitations. La fibre du lin est aussi biodégradable, résistante, imperméable, et possède des propriétés thermorégulatrices. Détails Encolure ronde. Manches courtes. Base droite. Longueur 62 cm environ. Matière Maille jersey 100% lin. Textile naturel le plus respectueux de l'environnement et matière légère par excellence, le lin est très agréable à porter. Résistant, il devient plus beau et plus souple au fil des lavages... Parfait pour garder son T-shirt préféré plus longtemps !