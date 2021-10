Kevin Feige explique les changements radicaux dans les premières de Marvel

Les fans de MCU ont commencé la semaine avec la nouvelle que Disney et Marvel Studios ont radicalement modifié le calendrier des sorties prévues pour la phase 4 de la franchise, qui ne sont apparemment pas complètement liées aux effets de la pandémie mondiale sur l’industrie du divertissement.

Devant l’indignation et le découragement que de nombreux fans ont exprimés via les réseaux sociaux, le président de Marvel Studios Kevin Feige a offert une explication sur ces changements lors d’un entretien avec Variety lors du tapis rouge de la première mondiale de « Eternals ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Justice League : Gal Gadot se souvient de ses ennuis avec Joss Whedon

« Ce sont des changements et des changements de production, et parce que nous avons beaucoup d’espaces, nous ne pouvons que les changer », a déclaré Feige. « Tous les espaces Marvel sont les mêmes, nous ne les changeons que lorsqu’ils vont sortir. Et oui, Strange (dans le multivers de la folie) a été déplacé de six semaines, donc au lieu d’avoir un écart de trois mois, il y aura cinq mois entre chaque film Marvel et nous pensons pouvoir le gérer. »

Selon le rapport initial de Deadline sur le sujet, tout se résume à un effet domino en exerçant un léger changement dans la première de la suite de Doctor Strange. Et parce que Disney n’envisage plus de faire plus de premières simultanées avec Disney+, il chercherait le meilleur espace pour la distribution de chaque bande de la franchise sans interférer avec la collecte au box-office des autres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les premières réactions à « Eternals » sont majoritairement positives

Heureusement pour les fans de Marvel, ce changement de date de sortie de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » n’affectera pas les films de la franchise qui n’ont pas encore été diffusés sur grand écran d’ici 2021, y compris la première très attendue de » Spider-Man: No Way Home », qui a été décrit comme « la fin de la franchise » avec Tom Holland.

Les fans de MCU devraient également attendre la première de « Eternals » le 5 novembre. Le film est réalisé par Chloe Zhao, lauréate d’un Oscar. Après sa première hier dans la ville de Los Angeles, les membres de la presse qui ont assisté à la fonction ont loué la grande envergure de son histoire et sa section visuelle, qui rompt avec le style traditionnel de Marvel Studios.