Kevin Feige explique le motif chronologique de « Black Widow » dans le MCU

Il a enfin atteint les salles et le système Disney + « Premiere Access » « Black Widow », un film avec lequel Scarlett Johansson fait ses adieux à son personnage de Natasha Romanoff dans le MCU, narrant une histoire se déroulant en 2016, présentant le personnage dans son fugitif. jours après les événements de « Captain America: Civil War ».

Kevin Feige, président de Marvel Studios et producteur général de chaque tranche du MCU, a expliqué les raisons pour lesquelles le studio a décidé de placer ce film à ce moment précis dans le récit de la franchise, assurant que dès la conception du projet, il a toujours été prévu pour la première après « Avengers: Endgame ».

« Il y a un moment précis dans Civil War où Natasha a une conversation avec Tony Stark puis quitte le tableau, puis un moment précis dans Infinity War où elle revient à Édimbourg avec Sam Wilson et Steve Rogers », a commenté Feige dans une interview avec Divertissement Hebdomadaire.

Feige souligne que « Black Widow » est le genre de film qui remplit cette période de temps d’une manière qui montre non seulement ce que le personnage a fait à cette époque, mais présente également d’autres aspects de la vie de Natasha qui étaient très importants dans son passé et les idées qu’il a sur la famille et les raisons pour lesquelles il considère les Avengers comme sa famille.

« Cela a commencé à être ce que nous avons entouré avec Scarlett (Johansson) et Cate (Shortland, le réalisateur) et avec mes collègues producteurs Brad Winderbaum et Brian Chapek sur ce que cette histoire pourrait être et comment elle serait très personnelle pour Natasha », a commenté Feige, qui dès le départ a eu l’idée de présenter la famille comme thème central de l’histoire.

Le film présente Natasha unissant ses forces à celles de Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Alexei Shostakov (David Harbour), qui doivent affronter Dreykov, chef des installations où Nat et Yelena ont été entraînés pour devenir des assassins, sans aucune origine histoire, mais dans laquelle nous apprenons son passé à travers les relations avec les autres personnages.