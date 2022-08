Kevin Feige de Marvel envoie une lettre de soutien aux réalisateurs de Batgirl

D’autres à Hollywood ont offert leur soutien à la Fille chauve-souris équipe avec le film se faire hacher par Warner Bros. Discovery plus tôt cette semaine. La nouvelle a été un énorme choc pour les acteurs et l’équipe car le film avait déjà été tourné, et arrêter à ce stade une production à si gros budget est sans précédent. Une déclaration précédente publiée par les co-réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont déclaré que les deux étaient « choqués et attristés » d’apprendre que leur film ne verrait jamais le jour.

Sur Instagram, une nouvelle mise à jour d’Arbi révèle que divers noms à Hollywood ont tendu la main pour offrir des mots gentils à la lumière de l’actualité. Cela inclut un e-mail du président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui voulait que les cinéastes sachent ce qu’il ressent pour eux et ce qu’ils vivent. Feige a également salué le travail qu’ils avaient fait sur Mme Marvel et anticipe ce qui va suivre pour le duo de réalisateurs. De l’e-mail de Feige :

« Mes amis et moi avons dû tendre la main et vous faire savoir que nous pensons tous à vous deux. À cause de la merveilleuse nouvelle concernant le mariage (félicitations !) et de la nouvelle décevante concernant Batgirl. Très fier de vous pour tout le travail incroyable vous le faites et en particulier Mme Marvel bien sûr ! J’ai hâte de voir ce qui vous attend ensuite. J’espère vous voir bientôt.

Il se trouve qu’Arbi était en train de se marier lorsque la nouvelle a éclaté Fille chauve-souris était en cours d’annulation, c’est pourquoi Feige a également félicité le cinéaste pour son mariage en plus d’offrir son soutien pour la suppression du film. Personne impliqué n’est heureux de Fille chauve-sourisest mort, mais la bonne nouvelle ici pour Arbi et Fallah est que Feige et bien d’autres regardent pour voir ce qu’ils poursuivront ensuite.

Révélant que d’autres cinéastes l’ont également contacté, Arbi a ajouté à ses histoires Instagram : « Merci pour tous les messages de soutien dans le monde entier ! Bravo aux réalisateurs Edgar Wright et James Gunn ! Vos aimables paroles et votre expérience signifient beaucoup et nous aident traverser cette période difficile. »





Les réalisateurs de Batgirl sont écrasés par l’actualité

Peu de temps après, il a été rapporté que Fille chauve-souris avait été retiré de la libération, Arbi et Fallah ont publié une déclaration conjointe en ligne pour exprimer leur tristesse. Gardant l’espoir qu’un jour le film verra le jour, les réalisateurs ont souligné à quel point il était important que le travail acharné de chacun soit vu par le public.

« Nous sommes attristés et choqués par la nouvelle. Nous n’arrivons toujours pas à y croire. En tant que réalisateurs, il est essentiel que notre travail soit montré au public, et bien que le film soit loin d’être terminé, nous souhaitons que les fans du monde entier ont eu l’opportunité de voir et d’embrasser le film final eux-mêmes. Peut-être qu’un jour ils le feront insha’Allah. »

La déclaration a également fait l’éloge du casting du film tout en exprimant sa gratitude pour s’être impliqué dans le DCEU, même si ce temps n’a pas duré longtemps.