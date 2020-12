Kevin Durant et Kyrie Irving débattent de la fréquence à laquelle Irving devrait publier

Kevin Durant et Kyrie Irving débattent de la fréquence à laquelle Irving devrait jouer dans la publication sur Instagram Live.

La star des Nets, Kevin Durant, a trollé son coéquipier Kyrie Irving sur Instagram Live, samedi soir, à propos de son match post-up et de la fréquence à laquelle les Nets devraient s’y fier. Emilee Chinn / « Vous m’avez dit une fois que nous avons décidé de jouer pour les Nets que vous aviez besoin de quatre post-ups par nuit – je veux dire huit post-ups par nuit, quatre par mi-temps », a déclaré Durant. «Je pense que c’est trop pour un 6[-foot-]1 meneur. Je pense que cela pourrait retarder notre offense. Je me demande pourquoi vous décidez de jouer plus gros que votre position normale. » Irving a défendu son travail dans le poste, affirmant qu’il était un 7 pieds dans l’âme: «Dans ma vie passée, comme je l’ai dit, j’étais vous. J’étais toi. Ce que tu es maintenant, c’est ce que je suis ici. Même mentalité. » « Je ne pense pas que ce soit bon pour la continuité de notre attaque si notre meneur veut toujours être sous le rebord », a poursuivi Durant. Kyrie a répondu: «… J’ai l’impression que chaque jeu a un décalage, peu importe qui est devant moi. Je pense donc que cette mentalité, associée à ce poste de garde, est un excellent équilibre pour notre équipe. Damian Lillard est également apparu dans le flux en direct à un moment donné pour taquiner Irving pour avoir raté ses sessions médiatiques. [Via]