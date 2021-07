Keri Russell et Ray Liotta combattront un grizzly alimenté par la drogue dans Cocaïne Bear

Ours cocaïne a trouvé son casting, car de nombreux noms viennent d’embarquer dans le film, notamment Keri Russell, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson et Jesse Tyler Ferguson. Elizabeth Banks, qui dirigeait auparavant Emplacement parfait 2 et les anges de Charlie, est également à bord pour réaliser le film. Dans un article sur Twitter, Banks a confirmé les nouveaux membres de la distribution du projet, se référant aux noms comme une « équipe de rêve ».

Actuellement en préparation chez Universal Pictures, Ours cocaïne est exactement ce qu’il paraît, car au centre de l’histoire se trouve un ours qui a un peu trop bu de cocaïne. Écrit par Jimmy Warden, le scénario est décrit comme un « thriller axé sur les personnages inspiré d’événements réels qui se sont déroulés dans le Kentucky en 1985 ». Aucune autre information n’a été révélée sur le projet.

L’histoire vraie en question fait référence à un incident survenu en 1985, lorsqu’un trafiquant de drogue était décédé après s’être éjecté de son avion alors qu’il survolait le Kentucky. À l’époque, il faisait de la contrebande pour environ 14 millions de dollars de cocaïne, et l’ensemble du lot a atterri sur le territoire des grizzlis dans la forêt nationale de Chattahoochee. Plus tard, les habitants ont trouvé l’ours mort d’une overdose, entouré de 40 paquets de cocaïne ouverts qui avaient presque été léchés.

Parce que le film de Banks est décrit comme un thriller, il faudra probablement des libertés créatives avec l’histoire vraie. Le véritable « ours à cocaïne » n’a été découvert qu’après avoir déjà fait une overdose, bien que nous ne puissions que nous demander à quoi ressemblait son comportement alors qu’il consommait des millions de dollars de coke à la fois. Peut-être que Banks et Warden étaient également curieux de savoir comment un ours alimenté par la drogue pourrait se comporter dans une telle situation, ce qui aurait pu être ce qui a inspiré le film à faire.

Les détails sur les rôles des nouveaux membres de la distribution n’ont pas été divulgués. Keri Russell, qui est connue pour ses rôles dans des émissions comme Félicité et Les Américains, a été vue récemment dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker et a un rôle dans le prochain film d’horreur Bois. Acteur vétéran Ray Liotta, dont les crédits comprennent Goodfellas, Champ de rêves, et Histoire de mariage, apparaîtra également dans Les Sopranos préquelle De nombreux saints de Newark, qui vient de sortir une nouvelle bande-annonce.

Alden Ehrenreich est surtout connu pour avoir joué Han Solo dans Solo : Une histoire de Star Wars, et il est également acclamé pour son rôle dans les frères Coen Salut, César !. O’Shea Jackson devrait jouer dans la série Apple TV+ fanfaronnade et sera vu dans le prochain Obi Wan Kenobi séries sur Disney+. Pendant ce temps, Jesse Tyler Ferguson est largement connu pour avoir joué Mitchell Pritchett dans la longue série comique ABC Famille moderne.

Ours cocaïne n’a pas encore de date de sortie officielle, et on ne sait pas exactement quand le tournage est censé commencer. Phil Lord, Chris Miller et Aditya Sood produisent pour Lord Miller aux côtés de Banks, Brian Duffield et Max Handelman. Robin Fisichella sera le producteur exécutif. Le vice-président exécutif de la production Matt Reilly et la directrice du développement Christine Sun superviseront le projet pour Universal. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

