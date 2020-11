Kenneth Niedermeier s’en prend aux fans pour avoir affirmé que lui et Armando Rubio étaient des acteurs

Armando Rubio et Kenneth Niedermeier sont rapidement devenus un couple préféré des fans cette saison de Fiancé de 90 jours: l’autre voie. Leurs sentiments sincères les uns pour les autres se sont manifestés dès le premier épisode. Bien qu’ils aient été rapidement appréciés, ils n’ont pas complètement échappé aux critiques des fans. Dans l’épisode du 8 novembre, Rubio et Niedermeier se sont vu refuser leur licence de mariage. Certains fans pensaient que le couple aurait dû faire plus de recherches et savaient qu’ils seraient refusés. Maintenant, Niedermeier applaudit à tous les fans qui ont quelque chose de négatif à dire.

Fiancé de 90 jours – Kenneth et Armando | TLC

Kenneth et Armando voulaient se marier

Niedermeier et Rubio ont toujours eu comme objectif le mariage. Lorsque Neidermeier a emballé sa vie et s’est éloigné de ses enfants pour être avec Rubio au Mexique, il a prévu de proposer. le Fiancé de 90 jours les caméras étaient là lorsque Niedermeier a proposé à Rubio et les deux ont commencé leur voyage vers le mariage.

« Kenny et moi parlons de mariage depuis quelques années maintenant », a déclaré Rubio dans l’épisode. «C’est quelque chose que nous voulons, quelque chose dont nous rêvons. Aujourd’hui, nous sommes prêts à en faire une réalité. Nous allons au bureau du mariage pour demander notre licence de mariage.

Malheureusement, une licence de mariage leur a été refusée.

«Dans ce cas, nous avons une loi qui stipule:« Non, vous ne pouvez pas »», a déclaré le greffier du tribunal. «Et nous avons une constitution qui dit:« Oui, vous pouvez ». Malheureusement, nous n’avons pas de législation qui nous aide à réformer notre code. Celui qui dit que nous ne pouvons toujours pas autoriser le mariage homosexuel. »

CONNEXES: « Fiancé des 90 jours »: comment la mère de Jihoon Lee a ressenti la fausse couche de Deavan Clegg

Rubio et Niedermeier avaient fait des recherches avant de demander la licence, ce qui les a amenés à croire qu’ils seraient approuvés.

«J’ai cherché en ligne et il a dit que le mariage gay était légal dans l’État», a déclaré Rubio. «Je ne comprends vraiment pas tout ce qu’elle dit, car les choses semblent se contredire. En réalité, je suis confus moi-même.

Kenneth applaudit

Après la diffusion de l’épisode, les fans ont commencé à critiquer le couple pour ne pas avoir fait plus de recherches et se préparer à la déception. Niedermeier a profité de ses histoires Instagram le 11 novembre pour éclaircir certaines choses.

«J’ai vu tant de commentaires négatifs sur Armando et mon parcours pour obtenir l’approbation de notre licence de mariage de la part de personnes qui, de toute évidence, ne regardent pas clairement les scènes, car elles disent pourquoi n’avons-nous pas fait nos recherches (je le formule beaucoup plus agréable ici) et nous agissons évidemment comme tout était scénarisé », a-t-il écrit.

«Nous ne sommes pas des acteurs et rien n’a été scénarisé», a-t-il poursuivi. «Il est clair dans les scènes si vous regardez clairement et sans jugement … nous avons fait des recherches et savions que la Cour suprême du Mexique a jugé le mariage homosexuel légal dans tout le Mexique, nous avons même vérifié pour nous assurer que notre état dans lequel nous vivons était bien légal, c’est (34 même [sex] des mariages ont été célébrés à l’époque.) »

CONNEXES: « Fiancé des 90 jours »: les fans découvrent la preuve que Nicole Nafziger a usurpé l’identité de son petit ami Azan Tefou sur Instagram

Il a poursuivi en disant que lui et Rubio ont même appelé le bureau des mariages de la ville où ils postulaient et leur ont fait savoir qu’ils venaient. Ils ont demandé au bureau ce dont ils avaient besoin et se sont assurés d’apporter tous les documents qui leur avaient été communiqués. Il a allégué qu’on ne leur avait jamais donné aucune indication selon laquelle ils seraient refusés.

« La scène promotionnelle que vous voyez à venir est que nous prenons notre lettre officielle de refus et le libellé était horrible, vous n’en avez qu’une partie jusqu’à présent dans le clip à venir », a-t-il écrit. «Ma réaction est donc mêlée de douleur et d’énervement. Rien de scénarisé, rien n’a agi et nos recherches ont été faites.

«Je souhaite que les gens regardent les scènes en entier pour avoir une image claire ou que d’autres ne sautent pas sur ces commentaires comme des faits quand ils les voient et jugent par eux-mêmes lorsqu’ils regardent les scènes en entier.»

Il a clôturé son message en remerciant les personnes qui l’ont soutenu ainsi que Rubio.