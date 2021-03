Kenneth Branagh, directeur des terres biopiques des Bee Gees

Le nominé aux Oscars Kenneth Branagh a été sélectionné pour réaliser un prochain biopic centré sur les légendes du disco Les Bee Gees. Paramount Pictures ‘actuellement sans titre Bee Gees Le film sera produit par GK Films, Amblin et Sister, avec Bee Gees membre Barry Gibb à bord en tant que producteur exécutif.

Le biopic est écrit par le comédien, auteur et dramaturge britannique Ben Elton, qui a déjà travaillé aux côtés de Branagh pour le film de 2018. Tout est vrai, qui a détaillé les derniers jours de la vie du célèbre dramaturge William Shakespeare. Le Bee Gees biopic a longtemps été assis à DreamWorks de Steven Spielberg, avant de passer à Amblin, et sera maintenant publié par Paramount Pictures par l’intermédiaire du producteur de Bohemian Rhapsody Graham King, qui a fait équipe avec l’ancien directeur de DreamWorks Stacey Snider et sa nouvelle société de production, Sister.

Bien que l’intrigue du film soit inconnue pour le moment, le Bee Gees biopic suivra probablement la vie des frères Barry, Maurice et Robin Gibb depuis leurs modestes débuts jusqu’à la superstar de la pop. Né sur l’île de Man avant de déménager à Manchester, les frères ont formé le groupe en 1958, rencontrant un énorme succès à la fin des années 1960 et au début des années 1970, puis en tant qu’interprètes éminents de l’ère de la musique disco du milieu à la fin des années 1970.

Les Bee Gees sont parmi les artistes musicaux les plus vendus au monde de tous les temps grâce à des succès tels que « Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé », « Too Much Heaven », « How Deep is Your Love », « Night Fever » et » Rester vivant. » Les Bee Gees ont vendu plus de 120 millions de disques dans le monde et ont franchement trop de chansons à succès à énumérer, des chansons qui seront sans aucun doute utilisées tout au long du prochain biopic.

Malheureusement, Barry Gibb est le seul membre survivant du groupe. Maurice Gibb est décédé tragiquement des complications d’un intestin tordu en 2003 à l’âge de 53 ans, avec le décès de Robin Gibb des complications liées au cancer colorectal en 2012 à l’âge de 62 ans.

Hollywood a connu un énorme succès ces dernières années avec des biographies de musiciens, avec les goûts de 2018 Rhapsodie bohémienne gagner 905 millions de dollars au box-office et nettoyer les Oscars, remportant le prix du meilleur acteur pour la star centrale Rami Malek. Bien qu’il ne soit pas autant un prix chéri, le biopic d’Elton John 2019 Rocketman a rencontré un énorme succès critique, bénéficiant d’une autre merveilleuse performance centrale de la star Taron Egerton.

Kenneth Branagh quant à lui, n’est pas étranger à la présidence du réalisateur, ayant dirigé des personnes comme Henri V, Marvel’s Thoret Disney Cendrillon dans le passé. Branagh revient dans le monde d’Agatha Christie’s Poirot cette année avec Mort sur le Nil, pour lequel Branagh sera à la fois réalisateur et vedette. Il devrait également se glisser dans le costume mal ajusté et les cheveux ridicules du Premier ministre britannique Boris Johnson pour le drame Sky. Cette île de Sceptred, qui détaille la réponse de la nation à la situation mondiale actuelle.

Le Bee Gees biopic est actuellement en développement et aucune annonce de casting n’a encore été faite. Alors, qui pensez-vous devrait jouer le Bee Gees, et un acteur pourrait-il vraiment correspondre à ce son emblématique de fausset? Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

