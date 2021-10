Kenneth Branagh a glissé un œuf de Pâques de Thor dans un nouveau film à Belfast

Kenneth Branagh est devenu un réalisateur assez remarquable au fil des ans, sortant récemment son dernier travail Belfast. Ayant commencé en tant qu’acteur shakespearien bien connu en Grande-Bretagne, Branagh a utilisé ses compétences pour filmer à la fois en tant qu’acteur et en tant que réalisateur. Ses crédits de réalisateur incluent des succès tels que Hamlet, Le Songe d’une nuit d’été, Beaucoup de bruit pour rien, et Marvel Studios’ Thor.

Son travail de réalisateur le plus récent, Belfast, est une pièce d’époque qui suit un garçon de 9 ans vivant dans le tumulte politique de l’Irlande du Nord dans les années 1960. Projet vaguement autobiographique, le film a récemment été projeté au Festival du film de Toronto et a reçu de très bonnes critiques.

Mais comment une telle pièce d’époque est-elle liée au MCU? Bien, Kenneth Branagh est connu pour ses petites touches dans ses films, et une telle touche implique un petit moment doux où le personnage principal est assis sur un trottoir en train de lire une bande dessinée Marvel vintage mettant en vedette le personnage Thor, qui est bien sûr le personnage que Branagh a donné vie dans le MCU avec Chris Hemsworth. Le moment a ravi le public du festival du film, provoquant des applaudissements nourris pour le visuel.

La référence Marvel n’est pas la seule référence de la culture pop en Belfast comme le cinéma local et un téléviseur à l’ancienne aux oreilles de lapin jouent un rôle énorme dans le film. Les fans ont remarqué d’autres œufs de Pâques. La famille du film s’imprègne d’une grande partie de la culture pop de l’époque, y compris celle de Jane Fonda Barbarella, le stop-motion d’origine Godzilla, l’inimitable Raquel Welch’s Un million d’années avant JC., et, bien sûr, l’original Star Trek séries.

Le film montre des aperçus du violent bouleversement des années 60 en Irlande du Nord comme un tel film doit, mais Branagh a fait le choix de se concentrer davantage sur la plus petite image, à la suite du personnage principal, joué par l’adorable nouveau venu Jude Hill, comme il vient de âge dans le contexte sombre des Troubles comme on appelle cette époque.

Seule une main ferme telle que Kenneth Branagh pouvait tisser de manière complexe une histoire aussi brillante à travers une période aussi mouvementée, et, ayant grandi dans les années 60 en Irlande du Nord, Branagh avait beaucoup d’expérience sur laquelle s’appuyer pour l’histoire. Il est donc louable qu’il ait choisi de se concentrer sur le point lumineux d’un petit garçon en train de devenir majeur plutôt que de concentrer l’histoire sur les Troubles.

Kenneth Branagh a fondu en larmes après la première du Festival du film de Toronto après avoir vu le film à l’écran et vu comment le public y a réagi. Il a décrit Belfast comme le reflet de choses « précieuses et simples » tout en disant qu’il s’agissait d’un garçon qui avait « l’amour de sa famille et du cinéma ».

Bien qu’il n’apparaisse pas dans Belfast, Branagh a des apparitions d’acteur à venir. On peut le voir en 2022 dans la prochaine suite Death on the Nile, où il reprendra son rôle du célèbre détective Hercule Poirot de Meurtre sur l’Orient Express.

Belfast met en vedette Jude Hill, Jamie Dornan, Catriona Balfe, Ciaran Hinds et Dame Judi Dench. Il a été écrit et réalisé par Kenneth Branagh. Les fonctionnalités de mise au point seront publiées Belfast dans les salles de cinéma du monde entier le 12 novembre.

Sujets : Oeufs de Pâques