Kendrick Lamar voyant étincelle l’optimisme du nouvel an

C’est devenu presque une parodie de suggérer que 2020 était, dans son ensemble, un shitshow aux proportions apocalyptiques. Et pourtant, alors que la nouvelle année commence officiellement, beaucoup ont choisi d’embrasser l’espoir et l’optimisme pour aller de l’avant; comme on dit, il fait toujours le plus sombre avant l’aube. Bien que l’on ne sache pas ce que l’avenir apportera au niveau sociétal, il semble probable que les premiers mois verront un afflux massif d’albums de Big Three du hip-hop – J. Cole, Drake et Kendrick Lamar. Pour beaucoup, cela suffit à lui seul pour apporter un grand confort.

Alors que Drizzy et Cole ont tous deux confirmé des titres pour leurs projets à venir, avec Garçon amoureux certifié et La chute respectivement, le suivi de Kendrick au prix Pulitzer de 2017 ZUT. reste enveloppé de mystère. Tout comme l’artiste derrière, qui figure parmi les personnages les plus insaisissables du jeu. À tel point que, comme Andre 3000 et Frank Ocean avant lui, une simple observation suffit à susciter l’enthousiasme de sa vaste base de fans. Après tout, l’homme a dit une fois que nous, en tant que groupe, serions «bien» et que nous pourrions tous utiliser sa sagesse dès maintenant.

Comme d’autres détails sur son prochain album studio restent relativement rares, à l’exception de la longue rumeur de «l’influence rock» dénichée il y a longtemps, même la plus petite information de K Dot suffit à lancer le bal. Par exemple, une observation récente capturée par un fan qui a en fait croisé la route du légendaire maître de cérémonie, une photo qui a naturellement agacé les espoirs à la perspective d’une nouvelle musique. Après tout, il a été confirmé que Kendrick effectuerait des extraits de son prochain album cette année, et si ce n’est pas un motif d’optimisme – qu’est-ce que c’est?