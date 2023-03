Kenan Thompson nomme son choix pour le plus grand personnage de comédie de croquis de tous les temps

Icône de comédie de croquis Kenan Thompson croit son vieux pote Kel Mitchell dépeint ce qui pourrait être le meilleur personnage jamais présenté dans l’histoire de la comédie à sketches. Étant donné que Thompson a grandi dans la comédie de sketchs aux côtés de Mitchell en tant que Tout ça star avant de devenir l’acteur le plus ancien de tous les temps Saturday Night Live, c’est évidemment une approbation retentissante. Il semblerait que pour tout le matériel varié qu’il a vu des membres tournants de la distribution à SNL Au fil des ans, Thompson n’a jamais oublié le personnage de « Coach Kreeton » de Mitchell, qui prend vie dans une série de croquis sur Tout ça.

Les enfants des années 90 se souviendront probablement assez bien du personnage. Interprété par Mitchell, le personnage est un vieux professeur de gym amer qui n’aime clairement pas les enfants. Les croquis présentent généralement l’entraîneur Kreeton réprimandant de manière comique les enfants et se blessant souvent de manière douloureuse. Le personnage était si populaire que Mitchell l’a même ramené ces dernières années pour le Tout ça série de relance.

Par CinemaBlend, Mitchell et Thompson ont rejoint Danny Tamberelli et Lori Beth Denberg pour un Tout ça réunion des acteurs à la Con des années 90. Après que Mitchell ait canalisé l’entraîneur Kreeton en faisant la voix des fans présents, Thompson a continué à louer le personnage comme peut-être le plus grand à avoir jamais été créé dans l’histoire de la comédie à sketches. Comme le dit Thompson :

« Je disais juste dans les coulisses que Coach Kreeton pourrait être le plus grand personnage de comédie à sketches de l’histoire de la comédie à sketches. Tout est basé sur le talent de cet homme. Comme, la bêtise physique, le volume, vous voyez ce que je dis ? [to Kel Mitchell] Bro, tu es une bête, mec, et tu nous fais toujours pleurer. Je me suis toujours senti tellement chanceux qu’il ait juste donné ça gratuitement, tu sais? Tu es comme la télévision en ce moment. »





Kenan Thompson retrouvera Kel Mitchell pour Good Burger 2

Mitchell et Thompson sont également connus pour avoir joué dans le film Nickelodeon Bon hamburger, et il a été récemment confirmé que le film allait avoir une suite. Les deux ont fait l’annonce lors de la réunion sur un épisode de Le spectacle de ce soir, et le film est en développement pour une sortie en streaming sur Paramount+. Bien sûr, les deux reprendront leurs rôles respectifs en tant qu’Ed et Dexter du film original.

Il n’y a pas encore de date de sortie fixée pour Bon Burger 2mais vous pouvez diffuser des épisodes classiques de Tout ça et Kenan et Kel chez Paramount+.