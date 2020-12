Kelly Ripa a eu du Botox parce que tout le monde l’a accusée d’avoir l’air en colère

Kelly Ripa divertit le public en tant qu’animatrice de télévision depuis des années. Sa personnalité a attiré les téléspectateurs et elle a comblé les fans en ligne lorsqu’elle a fait un retour intelligent aux trolls. L’animatrice a travaillé dur sur sa carrière et son apparence. Ce n’est un secret pour personne que Ripa reçoit fréquemment des injections de Botox. Elle a dit qu’ils offrent un niveau de commodité pour se préparer à passer devant la caméra. Il y a eu un traitement au Botox qui lui a laissé une mauvaise expérience pendant un certain temps.

Kelly Ripa | J. Comtesse / Getty Images

Kelly Ripa anime Live! avec Kelly ‘

Ripa a découvert qu’elle avait la passion de divertir les autres lorsqu’elle était jeune. Elle a acquis plusieurs compétences en grandissant, telles que le piano et le chant. La danse est également devenue un passe-temps énorme, et Ripa est apparu sur Dance Party USA à l’âge de 19 ans. Ripa s’est lancée dans la comédie alors qu’elle était au lycée.

En 1990, elle décroche son grand rôle dans le drame de jour Tous mes enfants. Elle a reçu une nomination pour un Daytime Emmy Award pour sa performance. Plus tard, Ripa est devenu un animateur de télévision. Elle a commencé comme co-animatrice sur Vivre! avec Regis et Kelly en 2001.

Pendant 10 ans, elle a charmé les téléspectateurs avec sa personnalité optimiste. Lorsque son co-animateur a pris sa retraite, elle est devenue la tête de l’émission. Le titre est devenu Vivre! avec Kelly. Ripa a fait travailler plusieurs hôtes à ses côtés, et l’un d’eux n’était autre que Ryan Seacrest.

Ripa joue de temps en temps dans des films et des émissions de télévision. L’animateur du talk-show a été le porte-parole de quelques marques comme Tide.

Kelly Ripa reçoit des traitements au Botox

CONNEXES: Combien de chirurgie plastique Kelly Ripa a-t-elle eue?

De nombreuses célébrités ont subi une chirurgie plastique et des procédures esthétiques, et Ripa a été ouverte à propos de ses nombreux traitements au Botox. L’une des raisons pour lesquelles elle a reçu des injections était de se préparer plus rapidement pour son émission. L’hôte a l’impression que cela facilite le travail de sa maquilleuse lorsqu’elle reçoit les injections.

«Cela a réduit de moitié mon temps de préparation», a déclaré Ripa. «Je ne le préconise pas d’une manière ou d’une autre. Je dis juste que le Botox a changé ma vie.

Sans oublier, elle a déclaré que faire du travail autour de ses yeux les faisait paraître plus ouverts. Ripa a également reçu du Botox dans ses aisselles, car il aide à prévenir la transpiration. L’animatrice de télévision a révélé qu’elle n’aime pas passer plus de quelques mois sans mettre en valeur une partie de son corps. Le Botox fait partie de la routine de soins personnels de Ripa qui l’aide à paraître sous son meilleur jour. Même pendant l’année difficile, elle trouve encore des moyens de gérer.

La mauvaise injection de Botox de Kelly Ripa

Pendant la majeure partie de l’année, Ripa a mis au point de multiples façons de conserver son apparence malgré les restrictions sociales. D’une part, elle a utilisé les produits de beauté de sa fille. L’animatrice de télévision a révélé qu’elle attache ses cheveux pour gérer les cheveux gris et obtenir un look «lifting».

Alors que Ripa a pu conserver son apparence de jeunesse, il fut un temps où elle avait un mauvais Botox. Selon Us Weekly, elle a mentionné dans son émission qu’elle avait essayé le Botox pour la première fois en 2015 pour éviter d’avoir l’air grincheux. De nombreuses personnes peuvent avoir l’air en colère ou bouleversées même si elles ressentent le contraire.

«J’ai du Botox ici parce que les gens n’arrêtaient pas de me dire » ça va « et je me dis » je vais bien, pourquoi? » «Vous avez l’air d’être en colère. Je me suis dit: « Alors il est temps de prendre du Botox » », a déclaré Ripa.

Lorsqu’elle a amélioré son bon côté, les résultats n’étaient pas satisfaisants. Pendant six mois, les gens lui ont demandé ce qui n’allait pas. D’autres ont fait remarquer qu’elle ne souriait plus. Il semblerait que sa tentative de traitement ait eu l’effet contraire qu’elle souhaitait, mais a depuis trouvé le traitement qui l’aide à paraître sous son meilleur jour.