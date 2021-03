Kelly Clarkson craignait que «  De Justin à Kelly  » ne tue sa carrière: «  J’ai tellement pleuré  »

Kelly Clarkson a rappelé qu’elle n’avait aucune envie de jouer dans le film de 2003 «De Justin à Kelly» après avoir remporté «American Idol» l’année précédente.

« Oh mon Dieu … tu n’as aucune idée de combien j’ai pleuré », a-t-elle dit, parlant avec Andy Cohen dans son talk-show cette semaine. «J’ai tellement pleuré pour m’en sortir. Et voici le truc – je n’ai jamais voulu être actrice.

Clarkson et son finaliste «Idol», Justin Guarini, ont joué dans «De Justin à Kelly», une comédie musicale qui suit la chanteuse en herbe Kelly et l’étudiant Justin alors qu’ils se rencontrent et tombent amoureux pendant les vacances de printemps en Floride.

Le film a été nominé pour plusieurs Razzie Awards. Jon Farmer / 20th Century Fox

La mère de deux enfants a dit qu’on lui avait dit que le gagnant de « American Idol » devait faire le film.

«Justin voulait le faire, et je ne voulais pas le faire. Et parfois, je pense que je n’ai rien à faire », a-t-elle dit à Cohen. Elle a dit qu’elle se souvenait avoir pensé à l’époque: «Ce n’est pas un de mes rêves, c’est un rêve de quelqu’un d’autre – de Justin en fait. Alors, laissez-le faire!

Ou, comme le disait récemment la page Instagram de son émission: «Deux mots: contractuellement. Obligatoire. »

Clarkson a également révélé qu’elle avait supplié Simon Fuller, le créateur de «American Idol», de la laisser sortir son premier single avant la sortie du film parce qu’elle craignait de «n’avoir aucune chance de carrière» si le film sortait en premier.

Elle a réalisé son souhait, avec son premier single, «Miss Independent», tombant en avril 2003, quelques mois avant la sortie de «From Justin to Kelly». «Miss Independent» a rapidement grimpé dans les charts et a valu à la chanteuse sa première nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale pop féminine en 2004.

«Si je n’avais pas eu ce moment avant le film, je ne serais pas assis ici», a déclaré Clarkson.

Elle a également regardé en arrière sur ce que c’était que de concourir aux débuts de «American Idol».

«Notre saison était la première saison. Il y avait tellement de choses qui étaient si pures et brutes parce que personne ne savait, pas même les gens qui faisaient la série ne savaient si cela fonctionnerait ou non en Amérique », a-t-elle déclaré.

À l’époque, elle n’avait aucune idée que gagner la série la mènerait là où elle est maintenant.

«Je me suis dit que je serais la serveuse de cocktails la plus célèbre du Texas!» elle a ri. «Je ne pensais pas que ça irait nulle part, tu sais ce que je dis?