Kelly Clarkson a ému aux larmes après que la candidate de «  Voice  » ait interprété sa chanson

Kelly Clarkson a été émue aux larmes après une performance émouvante dans l’épisode de lundi de « The Voice ».

Clarkson est devenu visiblement ému quand un chanteur de son équipe, Corey Ward, a chanté sa chanson de 2009 «Déjà parti» lors d’une répétition pour sa performance dans les huitièmes de finale.

Clarkson est devenue visiblement émue en regardant Ward jouer. NBC

«Comment osez-vous venir ici et tuer ma chanson», a déclaré Clarkson à Ward, qui a livré une interprétation puissante de sa ballade de rupture émouvante.

Elle a ajouté qu’elle adorait la version originale de Ward sur sa chanson, qui commence par les paroles poignantes: « Souviens-toi de tout ce que nous voulions / Maintenant, tous nos souvenirs sont hantés / Nous étions toujours censés dire au revoir. »

Clarkson a été clairement ému par la version originale de Ward sur sa chanson. NBC

«Wow, c’est tellement différent», dit-elle. «Le mien est très, comme, beaucoup dans, comme, un endroit éthéré. C’est très, comme, la voix de la tête, et, comme, cela venait de l’intestin. J’ai l’impression que c’est comme ça que ça aurait dû être chanté.

Snoop Dogg, un « Mega Mentor » de l’émission cette saison, a ajouté que la performance de Ward lui avait donné des frissons.

«Il a juste mis un froid sur mon bras. Regardez ici, Kelly. Je n’ai pas de frissons des hommes, mec », dit-il. « Mec, qu’est-ce que c’était que ça! »

Clarkson a également expliqué comment elle se sentait lorsqu’elle a écrit «Déjà parti», qui est apparu sur son quatrième album studio, «All I Ever Wanted».

«Quand j’ai écrit« Déjà parti », je traversais quelque chose que je pensais:« Ça va. Cela ne doit pas toujours marcher », a-t-elle expliqué. «Et l’entendre me chanter ça dans ma vie maintenant, est-ce que tu me claques au visage avec mon message?»

Pendant les huitièmes de finale, Ward l’a tué une fois de plus avec une autre prise émotionnelle de sa chanson, parfois des strophes et parfois des voix plus calmes.

Clarkson a été visiblement ému une fois de plus par sa belle performance et a déclaré par la suite qu’entendre sa chanson était «la chose la plus cool qu’un auteur-compositeur puisse vivre».

«J’étais littéralement comme, eh bien, il vient de tuer ma chanson devant moi», dit-elle. «J’étais comme, j’ai l’impression que c’est peut-être comme ça que ça devait sonner.»

Elle a également félicité Ward sur Twitter après sa performance.

« Honnêtement, je n’ai aucun mot @_coreyward_! » elle tweeté. «Votre version de Déjà parti était de la pure magie!»

La performance épique de Ward lui a valu une victoire lors du KO, ce qui signifie qu’il passera aux éliminatoires en direct.

C’est toujours un choix audacieux pour un concurrent de «Voice» de chanter la chanson de son entraîneur, mais le risque de Ward a définitivement porté ses fruits!