Keanu Reeves rumeur pour plusieurs rôles DC, reviendra-t-il dans Constantine 2?

Keanu Reeves est l’un de ces rares acteurs qui se trompent rarement à la fois dans son jeu d’acteur et dans la vie réelle, et c’est probablement pour cette raison qu’il y a eu une rumeur en cours selon laquelle Marvel et DC se sont battus pour recruter l’acteur. à leurs univers cinématographiques respectifs. Tout en étant donné le choix des rôles, Reeves pourrait bien finir par être l’une de ces rares stars qui chevauchent les deux bras du monde du film de bande dessinée. Selon de nouvelles rumeurs, 56 ans Keanu Reeves est maintenant présenté plusieurs rôles dans les films de DC.

À une époque où chaque commentaire est scruté puis développé par les fans, Reeves a déjà admis que de tous les super-héros du moment, Marvel’s Wolverine est son préféré. Bien sûr, avec Hugh Jackman raccrochant ses griffes et le X MenL’arrivée de dans le MCU assez imminente, ce commentaire à lui seul était suffisant pour que certains se demandent si Reeves pourrait être le premier en ligne pour assumer le rôle la prochaine fois que nous verrons Logan à l’écran. Cependant, c’est DC qui a le premier sang, l’ayant déjà inscrit pour un film.

Quinze ans après son passage dans la sortie sur grand écran de Constantin, Reeves reviendra à DC, mais ne sera pas réellement vu à l’écran. Il est l’un des acteurs de l’ensemble fournissant sa voix à l’animation DC League of Super-Pets, avec Kevin Hart, Dwayne Johnson, John Krasinski et bien d’autres. Nous devons encore entendre quel rôle il jouera, mais comme la prémisse du film suit les aventures des animaux de compagnie des célèbres héros de DC, il pourrait en assumer beaucoup, bien que les chiens de Superman et Batman soient pris .

Donc, avec un film de DC, en quelque sorte, déjà décroché, quels autres rôles sont-ils susceptibles d’offrir au Canadien bien-aimé. Eh bien, comme vous vous en doutez, il existe une forte conviction qu’un retour de Constantine pourrait être envisagé, mais au-delà de cela, les lèvres sont plus serrées que le pantalon de Superman quant à ce que pourraient être les autres rôles. Le récent 15e anniversaire de la dernière apparition de Reeve en tant que Constantin a permis aux fans de renouveler les appels pour un retard Constantin 2, et avec autant de films des années 80 et 90 qui reçoivent actuellement de nouveaux versements, il serait probablement bien reçu. Cependant, il semble que le détective démoniaque soit sur le point d’obtenir le traitement JJ ​​Abrams en tant que série HBO Max, nous devrons donc attendre et voir jusqu’où cela va.

Où exactement Reeves va d’ici en termes de personnages de bandes dessinées est quelque chose d’autre qui devra simplement attendre que quelqu’un soit prêt à renverser la vapeur, mais en plus de DC le tirant plus loin dans leur monde, Kevin Feige de Marvel n’est probablement pas à propos abandonner l’idée de l’avoir dans un MCU propriété dans le futur avec ses récents commentaires selon lesquels il parle à Reeves de presque tous les projets ajoutés à leur liste. Giantfreakinrobot.com a annoncé cette nouvelle en premier.

Sujets : Constantin