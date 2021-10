Keanu Reeves repéré aidant à déplacer des équipements de production sur le tournage de John Wick 4

Equipement Express Sicoba - Combiné Sableuse Aspirateur mobile 106L intérieur extérieur + 4 Buses 7mm + Sac 25 kg d'Abrasif Garnet Mesh 120A+

Cette sableuse se déplace facilement à l'aide de ses 4 roulettes dont 2 pivotantes. Très économique vu l'utilisation du sable ou des micro billes en quasi circuit fermé. Abrasif recommandé : granulat de verre et garnet. Il est toutefois préférable d'utiliser une granulométrie entre 0,24 et 0,45mm en particulier avec les buses de plus petit diamètre. Cette sableuse est accompagnée d'un sac de d'abrasif GARNET 120A+.Il s'agit d'un produit minéral naturel reconnu pour sa dureté naturelle, sa longévité et ses propriétés abrasives. La structure de ses grains et sa très grande dureté permet un usinage à vitesse supérieure comparé aux autres abrasifs.Ne se casse pas car c'est l'un des minéraux les plus durs et les plus résistants au monde... 1. Combiné sableuse aspirateur mobile 106L : Permet à la fois de sabler et de recycler le sable. Capacité de la cuve : 106 Litres. Capacité du réservoir: 80L. Puissance du moteur d'aspiration : 1200 W. Diamètre de la cuve : 40 cm. Hauteur de la cuve: