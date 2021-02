Keanu Reeves recherché comme Kraven le chasseur dans le film Spinoff de Spider-Man?

Keanu Reeves se serait vu offrir le rôle principal dans le prochain Sony Kraven le chasseur film autonome. Cela pourrait être un énorme gain pour Spider-Verse de Sony, mais le nom de Reeves a été attaché aux projets Marvel dans le passé. Plus récemment, la rumeur disait que le Bill et Ted affrontent la musique l’acteur allait jouer dans l’univers cinématographique Marvel Disney + Chevalier de la lune séries. Il a été annoncé plus tard qu’Oscar Isaac assumera le rôle.

Selon un nouveau rapport, Sony et Keanu Reeves ont négocié Kraven le chasseur. Des sources disent que le studio a offert le rôle-titre à l’acteur et attendent de recevoir une réponse. Kraven est un méchant classique de Spider-Man et son implication dans le Spider-Verse est imminente. Cependant, on ne sait pas qui assumera le rôle pour affronter Peter Parker de Tom Holland le moment venu. La production actuelle de Spider-Man 3, qui semble jeter à peu près tous les personnages des précédents films de franchise dans le multivers.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé qu’ils parlaient fréquemment à Keanu Reeves, bien qu’ils n’aient pas encore travaillé ensemble. En 2019, on a demandé à Feige de travailler avec Reeves. «Nous lui parlons pour presque tous les films que nous tournons», a dit Feige en riant. «Nous parlons à Keanu Reeves. Je ne sais pas quand, si ou jamais il rejoindra le MCU, mais nous voulons vraiment trouver la bonne façon de le faire. Bien que les propriétés Marvel de Sony soient distinctes, cela pourrait être une façon de voir Reeves se joindre à l’amusement du MCU via un accord entre les studios, comme ils l’ont fait avec Tom Holland.

Sony semble mener à un film Spider-Verse en direct avec toutes les rumeurs folles qui l’entourent Spider-Man 3. Jeter Keanu Reeves dans le mélange serait énorme, mais ce film est déjà en tournage, donc cela semble être une valeur sûre pour un début ultérieur. Quant à savoir si Reeves finit par assumer le rôle de Kraven, personne ne le suppose pour le moment, bien que les fans de Marvel aimeraient probablement voir l’acteur endosser le rôle de méchant.

JC Chandor a été engagé pour diriger Kraven le chasseur en août 2020. Si Keanu Reeves accepte de jouer dans le film, il rejoindra Tom Hardy et Jared Leto, qui ont tous deux des projets Marvel Sony dans la boîte. Venom: Que le carnage soit étoiles Hardy, tandis que Morbius étoiles Leto. En fin de compte, il semble que Sony se rapproche de amener Kraven sur grand écran, alors que le Spider-Verse continue de croître. L’Illuminerdi a été le premier à rendre compte des discussions de Keanu Reeves et Sony pour Kraven le chasseur. Espérons qu’une mise à jour sera fournie dans un proche avenir pour savoir si cela se produira ou non.

Sujets: Kraven, Spider-man