Keanu Reeves aimerait faire partie du MCU

Keanu Reeves a une fois de plus réitéré son enthousiasme à l’idée de rejoindre un jour l’univers cinématographique Marvel… bien qu’il ne sache pas exactement où ni comment il s’intégrerait. S’adressant à ET Online, la star bien-aimée de franchises emblématiques telles que La matrice et John Wick a exprimé son attachement à la franchise Marvel en cours, et bien qu’il n’ait aucune idée de qui il jouerait s’il était mêlé à la mêlée, il sait que l’expérience serait des plus agréables.

« Oh mon Dieu, je ne sais pas ! En fait, je n’ai pas de réponse. Il y a tellement de films merveilleux, de cinéastes et d’artistes qui participent à ces films. Ce serait amusant d’en faire partie. »

Les fans de Keanu Reeves et de Marvel souhaitaient tous deux que les deux se réunissent depuis un certain temps. L’acteur, qui reprendra bientôt l’un de ses rôles les plus célèbres dans Les résurrections matricielles, a été en tête des listes de souhaits des fans pour les rôles Marvel tels que Ghost Rider, le Silver Surfer et même Wolverine. Bien qu’aucun de ceux-ci ne se soit encore produit, l’univers cinématographique Marvel ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui permet à Reeves d’ajouter de nombreuses opportunités futures à la liste.

Ce n’est pas la première fois que Keanu Reeves fait part de ses sentiments à propos du MCU et de son empressement à rejoindre des personnalités comme Homme araignée et Docteur étrange dans la série en constante expansion. « N’est-ce pas plus grand qu’un univers ? C’est presque comme un multivers. C’est un vers de Marvel », a déclaré l’acteur en novembre. « Ce serait un honneur. Il y a des réalisateurs et des visionnaires vraiment incroyables, et ils font quelque chose que personne n’a vraiment jamais fait. C’est spécial dans ce sens, en termes d’échelle, d’ambition, de production. Donc ce serait cool d’en faire partie. »

Reeves n’est bien sûr pas étranger au genre du film de bande dessinée, ayant joué dans des films comme DC Constantin en tant qu’enquêteur surnaturel titulaire. Bien que Reeves ne bascule peut-être jamais sur le côté Marvel des choses, il espère ramener le héros de DC sur les écrans, révélant récemment qu’il avait essayé d’obtenir une suite éclairée. « J’adorerais rejouer John Constantine de Constantine… J’ai essayé. J’ai essayé, Stephen… Oui, j’adorerais », a-t-il déclaré.

Jusqu’au jour fatidique où Keanu Reeves est annoncé comme Ghost Rider ou un autre héros Marvel, l’acteur sera ensuite vu revenir dans le monde de la matrice dans le quatrième film de la franchise, Les résurrections matricielles. Se déroulant vingt ans après les événements de The Matrix Revolutions, l’histoire trouve Neo vivant une vie apparemment ordinaire sous son identité d’origine en tant que Thomas A. Anderson. Hanté par les rêves de son passé, il a pris de mystérieuses pilules bleues pour atténuer ses pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle version de Morpheus lui offre à nouveau la pilule rouge, l’esprit de Neo se rouvre au monde de la matrice, avec The One rejoignant un groupe de rebelles pour combattre un nouvel ennemi.

Les résurrections matricielles devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021 et sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date.





