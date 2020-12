Keanu Reeves a une fois surpris un fan en s’arrêtant chez elle après avoir mis une pancarte qui a attiré son attention

Keanu Reeves a donné à un fan la surprise de sa vie après avoir remarqué un signe qu’elle avait placé dans sa cour pendant qu’il tournait Bill et Ted affrontent la musique dans son quartier. Le message assez simple était si efficace pour attirer son attention qu’il l’a fait s’arrêter chez elle.

Keanu Reeves | Christian Petersen / Getty Images

Keanu Reeves tournait « Bill & Ted » quand il a remarqué le signe d’un fan

Reeves était sur place pour filmer la troisième tranche de Bill et Ted en 2019. Stacey Hunt, une fan de Reeves qui vivait dans le quartier, a découvert que le tournage était en cours et, dans un effort pour saluer l’acteur, a mis une pancarte dans sa cour avant.

Le panneau indiquait «Vous êtes à couper le souffle», a suggéré un message, le fils de 16 ans de Hunt, Ethan. Cette phrase a été prononcée par Reeves à un fan du public lors d’une présentation Cyberpunk 2077 lors de l’événement Xbox E3 2019.

Hunt ne s’attendait pas à ce que Reeves voie même le signe, alors imaginez sa surprise quand il s’est arrêté dans sa cour.

Hunt a raconté à Nola.com comment elle était rentrée chez elle après avoir regardé le tournage à proximité et une voiture s’est arrêtée chez elle. Elle a été stupéfaite de découvrir que c’était le célèbre acteur.

«Trois personnes sont sorties de la voiture et entraient dans ma cour, et j’ai dit: ‘Oh mon Dieu, c’est Keanu Reeves!’ J’ai probablement dit « pas du tout » une douzaine de fois », a-t-elle expliqué.

«Je ne pouvais pas croire qu’il était dans ma cour, et il était désinvolte et disait: ‘Puis-je signer votre pancarte?’», A ajouté Hunt.

Elle a couru à l’intérieur de sa maison pour obtenir un marqueur et a dit à ses fils que Reeves était dehors. «Ethan a dit:« Allez, allons-y », et nous sommes retournés dehors. C’était l’une des meilleures parties », a-t-elle expliqué. «Ethan a fait le tout, » Tu es à couper le souffle « , avec la posture, et il l’a fait en retour. C’était juste épique.

Reeves a passé du temps avec la famille

Reeves a bavardé avec la famille après s’être présenté et ils sont allés sous le porche pour se mettre à l’abri du soleil. Quand l’acteur a demandé à Hunt si elle avait vu L’excellente aventure de Bill et Ted, elle a dit que cela faisait un certain temps qu’elle ne l’avait pas vu. «Il a dit:« Eh bien, vous devez le montrer à ces gars »», se souvient-elle.

Comme si rencontrer l’acteur n’était pas assez excitant, Reeves a écrit le nom de Hunt sur le panneau et a ajouté sa signature, en écrivant: « Stacey, tu es à couper le souffle. »

Le fan a déclaré que Keanu Reeves était à la hauteur de sa réputation

Hunt a écrit à propos de sa rencontre avec Reeves Twitter, en publiant les photos et en tweetant: «Wow! Hier, c’était un rêve devenu réalité! Nous savions que @KeanuReevess_ filmait dans la rue, alors mon fils a dit que nous devions faire un panneau indiquant « vous êtes à couper le souffle », alors nous l’avons fait! Quelques voitures se sont arrêtées mais une voiture s’est arrêtée et il était là !! Il s’est arrêté! Oh mon ciel!

L’expérience a été un plaisir pour le fan après avoir vu l’acteur dans d’innombrables films. «Mon cœur bat la chamade depuis trois jours. La vitesse, La maison du lac, Point Break – nous regardons les films de Keanu Reeves depuis 20 ans sinon plus », a expliqué Hunt.

Reeves était certainement à la hauteur de sa réputation d’être une personne gentille. «Le fait qu’il ait été assez gentil pour prendre le temps de nous parler et de prendre des photos – tout le monde dit que c’est un gars sympa. Et c’est vrai », dit-elle.