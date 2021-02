Keanu Reeves a avoué quel personnage de Marvel il rêvait de jouer

Keanu Reeves Il est l’un des acteurs les plus acclamés de l’industrie hollywoodienne ces dernières années. En attendant son retour en tant que Neo dans Matrix 4 et la première du quatrième du film de la saga John Wick, l’acteur a avoué quel était son rôle de rêve.

L’acteur de 56 ans a révélé que toute sa vie avait rêvé de jouer un personnage des bandes dessinées Marvel. Qui est-ce et quelles sont les chances de le faire? Dans Spoiler, nous vous disons.

Il ne fait aucun doute que l’univers Marvel est l’un des plus convoités par les acteurs et actrices du monde entier et de toutes les générations. De plus en plus de stars hollywoodiennes rejoignent cette franchise.

Keanu Reeves est l’un des milliers de fans de bandes dessinées à travers le monde. Selon les propres déclarations de l’acteur, il a toujours rêvé de jouer l’un des personnages de la franchise Marvel. Voici Wolverine, le personnage joué par Hugh Jackman pendant plus de 10 ans.







« J’ai toujours voulu jouer à Wolverine. Mais il est trop tard pour ça, la place se déroule très bien et ça me convient ». a déclaré le protagoniste de Bill et Ted dans une interview avec We Got This Covered.

Alors que cela semblait impossible à un moment donné, aujourd’hui l’idée de voir un nouveau Wolverine est plus proche que jamais. Cependant, Marvel recherche probablement un acteur beaucoup plus jeune que Reeves.

D’un autre côté, bien qu’il ne puisse pas jouer le rôle de ses rêves, Keanu Reeves pourrait rejoindre l’industrie Marvel. Selon des sources proches de Kevin Feige, le producteur aurait contacté l’acteur pour un éventuel redémarrage de Ghost Rider.