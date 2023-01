Ke Huy Quan « n’arrivait pas à croire » en voyant Steven Spielberg lui faire une standing ovation aux Golden Globes

Il semble vraiment Ke Huy Quan passe le meilleur moment de sa vie après son récent retour au cinéma. Un ancien enfant star qui est devenu célèbre pour son rôle de Short Round dans le Steven Spielberg film Indiana Jones et le temple maudit, les œuvres d’acteur de Quan avaient été considérablement réduites au cours des deux dernières décennies. Cependant, cela a changé avec la sortie l’année dernière de Tout partout tout à la foisqui l’ont mis dans le rôle clé de Waymond Wang, le mari de la protagoniste Evelyn Wang (Michelle Yeoh).





La performance de Quan dans le film a été largement saluée et il a remporté un prix après l’autre en conséquence. Cette semaine, l’acteur a remporté son premier Golden Globe Award, remportant la victoire du meilleur acteur dans un second rôle dans un film. Dans une nouvelle interview avec La variété, il a partagé ce que c’était que d’assister à cette cérémonie, admettant se sentir ébloui par certains des autres invités. Comme il l’a dit à propos de voir un A-lister en particulier :

« J’ai couru vers Brad Pitt, parce que je suis un grand fan de lui. J’ai juste dit, je lui ai dit : ‘Je t’aime ! Je t’aime, j’ai vu tes films !’ Et il m’a reconnu, il savait qui j’étais. Donc, c’était assez incroyable. »

Quan a également révélé le moment qui semble l’avoir le plus touché. Il se souvient avoir terminé son discours et avoir remarqué en regardant dans la foule que Spielberg s’était levé pour lui faire une standing ovation. Malgré leur histoire, c’était surréaliste pour Quan de voir, reconnaissant que l’un des plus grands de tous les temps de l’histoire du cinéma était là pour lui faire l’éloge.

« Une chose qu’ils n’ont pas vue à la télé, parce que, vous savez, j’aime Steven Spielberg. J’aime cet homme de tout mon cœur. Et après avoir prononcé mon discours sur scène, je l’ai regardé, et il m’a donné une ovation debout. Pouvez-vous le croire? Je ne pouvais pas le croire. Voici le réalisateur le plus titré de tous les temps. M’a donné une ovation debout. Et il m’a donné beaucoup. M’a donné mon premier emploi. Il est la raison pour laquelle Je suis tombé amoureux du jeu d’acteur. »





Ke Huy Quan a suscité de grands éloges pour tout, partout, à la fois

Tout partout tout à la fois est le film le plus rentable d’A24. Il est écrit et réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, à la suite d’une immigrante sino-américaine (Michelle Yeoh) qui doit faire équipe avec des versions alternatives d’elle-même du multivers pour vaincre un ennemi puissant. Quan joue le rôle de son mari avec d’autres membres de la distribution, dont Stephanie Hsu, Jenny Slate, James Hong, Harry Shum Jr. et Jamie Lee Curtis.

En attendant, le succès signifie que nous verrons beaucoup de Ke Huy Quan pendant un certain temps dans d’autres projets. Il sera dans l’univers cinématographique Marvel avec un rôle dans la deuxième saison à venir de Loki sur Disney+. Quan retrouvera également Tout partout tout à la fois co-star Michelle Yeoh pour la prochaine série Disney + Américain né chinois. L’acteur devrait également jouer un rôle principal dans le film Netflix attendu des frères Russo aux côtés de Millie Bobby Brown, Chris Pratt et Giancarlo Esposito.