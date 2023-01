Ke Huy Quan est prêt à revenir pour The Goonies 2

Le gagnant du Golden Globe Ke Huy Quan dit qu’il aimerait revenir pour une suite à Les Goonies. Alors qu’il parlait récemment avec Deadline, l’acteur, qui a vu sa carrière relancée après sa performance primée dans la comédie dramatique d’action absurde Tout partout tout à la foisa déclaré que, même s’il n’est pas plus sage en ce qui concerne Les Goonies 2il sauterait sur l’occasion de retrouver le reste du gang.





« Malheureusement, nous avons perdu Dick Donner, le capitaine de notre navire. Je ne sais vraiment pas s’il y aura un Goonies 2, mais je suis prêt à revisiter le personnage.

Sorti en 1985 et réalisé par Richard Donner, favori de l’enfance Les Goonies suit un groupe d’enfants qui vivent dans le quartier « Goon Docks » d’Astoria, Oregon. Ils doivent s’unir pour tenter de sauver leurs maisons de la saisie et, ce faisant, découvrir une ancienne carte au trésor qui les emmène dans une aventure pour déterrer la fortune perdue depuis longtemps de One-Eyed Willy, un pirate légendaire du XVIIe siècle.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ke Huy Quan joue Richard « Data » Wang, un James Bond fanatique avec un penchant pour les gadgets, en Les Gooniesl’acteur révélant qu’il espérait voir une suite prendre forme depuis des décennies.

« Au cours des 30 dernières années, nous avons essayé de faire Goonies 2. J’aurais souhaité que cela se produise quand j’étais jeune, je pensais que j’en aurais besoin pour faire un retour dans ma carrière. Nous avions de nombreux scripts, mais pas un seul qui estimait qu’il pouvait être à la hauteur de l’original.





Goonies 2 doit être une suite héritée de Top: Gun Maverick, déclare la co-star Corey Feldman

Images de Warner Bros.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs concernant un Goonies suite pendant un certain temps, avec un scénario même écrit par Les Goldberg créateur Adam F. Goldberg, le projet ne s’est jamais concrétisé. Mais, avec Ke Huy Quan maintenant à bord, peut-être Les Goonies 2 se rapproche de plus en plus de la réalité.

Ke Huy Quan n’est pas le seul membre de Les Goonies qui veut voir une suite prendre forme, avec Corey Feldman, qui jouait Clark « Mouth » Devereaux dans l’original, déclarant l’année dernière qu’il gardait toujours l’espoir d’une suite tant attendue. « Cela dit, je veux toujours faire une suite à Goonies », a déclaré l’acteur. « Je ne sais pas si cela arrivera jamais – surtout avec le départ de Donner, c’est une chose triste. Mais toutes les quelques années, il semble qu’il y ait une nouvelle idée dans le pipeline et Warner Bros. est sur le point d’appuyer sur le bouton, puis tout s’effondre. Alors qui sait ? Peut-être qu’un jour cela arrivera, peut-être pas. »

Mais comment aborder un tel projet ? Eh bien, selon Feldman, Les Goonies 2 devrait être une suite héritée semblable à un autre retour des années 80, le box-office dominant Top Gun : Maverick. « Vous ne voulez pas de remake, parce que c’est ce qu’ils ont fait avec Ghostbusters avec les filles », a expliqué Feldman. « Non, non, non. Vous voulez comme une suite de Top Gun, n’est-ce pas ? Ils l’ont bien fait avec Top Gun. »

Pendant que nous attendons le jour où Les Goonies 2 entre enfin en production, Goonies les fans auront bientôt droit à plus de matériel grâce à Disney +. La plateforme de streaming devrait publier le projet centré sur les Goonies Notre tempsqui suit un groupe de jeunes cinéastes en herbe qui tentent de refaire le film bien-aimé de Richard Donner avec un budget restreint.