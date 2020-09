Kawasaki Vulcan S BSVI croiseur de poids moyen lancé en Inde à Rs 5,79 lakh

Surmultipliée02 sept. 2020 16:11:29 IST

Kawasaki a lancé la version conforme BSVI de son croiseur de poids moyen, le Vulcan S à Rs 5,79 lakh, ex-salle d’exposition. Cela lui a valu 35 000 roupies de plus que l’itération précédente. Il sera uniquement disponible en pierre de gris métallisée plate brute. Il n’y a aucun changement dans la mécanique ou les caractéristiques du Vulcan S 2020 par rapport au modèle de lancement. Les clients peuvent réserver le nouveau Vulcan S chez le concessionnaire agréé d’IKM ou remplir une demande de réservation sur le site officiel Site Web de Kawasaki Inde.

Le Vulcan S est le premier et le seul véhicule de croisière de Kawasaki dans le pays et est propulsé par un moteur bicylindre parallèle à 4 temps de 649 cm3 refroidi par liquide qui produit 61 ch à 7500 tr / min et génère 62,4 Nm à 6600 tr / min. Bien que le chiffre de puissance reste inchangé, la sortie de couple a été légèrement désaccordée, ce qui, selon nous, n’affectera pas les performances globales du Vulcan S.

le Kawasaki Vulcan S est un croiseur sportif, compte tenu de son profil bas, de ses jantes en alliage et de son mono-amortisseur décalé. La caractéristique la plus notable de la moto est Ergo-Fit, qui permet au pilote d’ajuster la poignée, les repose-pieds et le siège pour une position de conduite optimale. Kawasaki mentionne que le Vulcan S conviendra à tous les pilotes, y compris les débutants ainsi que les motocyclistes. Les fonctions de freinage sont gérées par un disque de 300 mm à l’avant et un disque de 250 mm à l’arrière. L’ABS est standard.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂