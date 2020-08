Katy Perry souffrait d’une grave dépression: “C’était très intense!”

02.08.2020 à 15h42

Katy Perry avait besoin de médicaments pour surmonter sa dépression. La chanteuse pop de 35 ans a traversé une phase dépressive lors de sa tournée “ Witness ” en 2017 et 2018.

Maintenant Katy dans une interview avec le “Sunday Times” a révélé qu’elle utilisait des antidépresseurs pour améliorer sa santé. «J’étais sur la tournée ‘Witness’, je me souviens avoir regardé le public et pensé: ‘Pourquoi êtes-vous ici? Tu ne m’aimes pas. Je ne suis pas si bon. ‘ J’étais vraiment déprimée », dit-elle dans une interview.

“Je pourrais avoir une confirmation de l’extérieur”

L’interprète de «Roar» est en thérapie depuis l’âge de 25 ans, mais sa dernière phase dépressive a été plus dure que tout ce qu’elle avait vécu auparavant. Elle révèle en outre:

«J’ai toujours pu éviter le sujet. Chaque fois que j’étais un peu déprimé, je pouvais obtenir une confirmation extérieure en écrivant une chanson ou en filmant un clip vidéo ou en obtenant des likes et des commentaires.

Aussi intéressant:

“J’ai essayé des médicaments”

Dans ce cas, cependant, Katy a dû utiliser des médicaments pour maîtriser sa dépression: «J’ai essayé des médicaments et c’était très intense. J’ai pris quelque chose que mon psychologue a recommandé. “

Et plus loin: «C’était comme si je m’étais foulé le cerveau et j’avais besoin d’une béquille. Cela change la chimie dans votre tête, toute la sérotonine et la dopamine. Parfois, les gens ont besoin d’une béquille pharmaceutique. “

Elle souffre de sautes d’humeur

En raison de la grossesse, la chanteuse souffre actuellement de sautes d’humeur, comme elle l’était récemment. Elle et Orlando Bloom attendent actuellement leur premier enfant.

Mais visiblement l’acteur semble bien s’entendre avec les humeurs de sa fiancée. «Je lui ai tout montré et il se soucie toujours de moi et cela ne le dérange pas. C’est pourquoi il est parfait: parce que je fais beaucoup de travail pour lui.

Source: instagram.com

Problèmes avec Taylor Swift

Malgré tout, Katy attend avec impatience la naissance prochaine. «Je n’ai pas du tout peur. Je me sens très bénie », a-t-elle déclaré. Dans une interview à la station de radio “SiriusXM”, la musicienne pop a également évoqué sa relation auparavant difficile avec Taylor Swift.

En 2018, les deux stars ont enterré leur hachette après avoir combattu un chat se battre pendant des années. Katy voulait également donner le bon exemple à ses fans. «Les jeunes filles ont du mal à grandir avec les cliques, le lycée, les trivialités et tout ça. Maintenant, nous nous entendons très bien et j’ai toujours voulu le meilleur pour elle », a-t-elle assuré. (Coup)