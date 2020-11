Kathryn Newton, star de «  The Society  », sur le «  non-renouvellement  » choquant de la série sur Netflix

Les fans de la société, ainsi que ses jeunes acteurs, ont toujours le sentiment que Netflix a renouvelé la série pour la saison 2, puis change d’avis. La vedette principale de l’émission, Kathryn Newton, faisait la promotion d’un autre projet récemment lorsqu’elle a donné son avis sur ce qui s’est passé.

Netflix a annulé son renouvellement de la saison 2 en raison de la pandémie

Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la série, la description officielle de Netflix indique:

La société suit un groupe d’adolescents mystérieusement transportés vers un fac-similé de leur riche ville de la Nouvelle-Angleterre, sans aucune trace de leurs parents. Alors qu’ils luttent pour comprendre ce qui leur est arrivé et comment rentrer chez eux, ils doivent établir l’ordre et former des alliances s’ils veulent survivre. La série est une version moderne de Lord of the Flies.

Les stars de la série étaient Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Alex Fitzalan, Kristine Froseth, Jose Julian, Alexander MacNicoll et Toby Wallace.

Bien que La société a été renouvelé pour une saison 2, Netflix a annoncé qu’il ne reviendrait pas comme prévu en raison de problèmes de production liés à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

«Nous avons pris la décision difficile de ne pas avancer avec les deuxièmes saisons de La société et Je ne suis pas d’accord avec ça», A déclaré Netflix dans un communiqué à l’époque. «Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison des circonstances créées par COVID, et nous sommes reconnaissants à ces créateurs, notamment: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry de 21 Laps Entertainment pour Je ne suis pas d’accord avec ça; Chris Keyser, Marc Webb et Pavlina Hatoupis pour La société; et tous les scénaristes, acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour réaliser ces émissions pour nos membres du monde entier.

Ce que Kathryn Newton dit à propos de la suppression de l’émission

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter en parlant de son nouveau film Bizarre, Newton a parlé de ses sentiments à propos de l’émission «non renouvelée» par le géant du streaming.

«Je suis tellement triste que la Société ait été annulée parce que ce n’est pas seulement moi qui ai perdu un grand spectacle», dit-elle. «C’était un casting énorme avec des acteurs aussi talentueux et incroyables. Et juste pour travailler avec eux et être le chef de file d’une émission à 20 ans, je ne l’oublierai jamais. J’ai tellement grandi et j’ai gagné une famille. Ces enfants sont mes amis. C’était comme aller à l’université, ou quelque chose comme ça. C’était ce genre d’expérience et j’ai hâte de voir ce qu’ils font tous. J’espère aussi être dans les parages et travailler à nouveau avec eux. C’est mon objectif, travailler avec mes amis, alors j’espère que ce n’est pas la fin. Et pour ne pas mentionner, le fandom qui a commencé avec La société. Je ne pense pas que cette famille se terminera un jour.

Kathryn Newton a ressenti l’amour une fois le spectacle annulé

Même si l’émission a été annulée, Newton dit que l’effusion de soutien des fans de la série lui a permis de ressentir l’amour et d’apprécier ce qu’elle et le reste de la distribution ont fait pendant leur temps d’antenne. Elle a expliqué: «Lorsque le spectacle a été annulé, je ne peux pas vous dire à quel point je sentais que le spectacle comptait à ce moment-là. C’était tendance sur Twitter et de voir tout l’amour que la série recevait, cela me donnait l’impression que nous faisions quelque chose qui comptait vraiment. Ma première introduction à une base de fans inconditionnels était sur Surnaturel, et j’allais à des conventions où je rencontrais vraiment des fans pour la première fois. Et les entendre me parler de la façon dont cela faisait partie de leur vie, cela m’a époustouflé et a tout changé. C’était différent d’être simplement acteur parce que maintenant je fais partie de la vie de quelqu’un.

Dans l’ensemble, ce sont les souvenirs, à la fois ceux des acteurs et ceux des fans, qui comptent.

«Je vais au cinéma parce que je veux avoir des souvenirs avec mes amis avec qui je vais; ce n’est pas seulement un film », a-t-elle ajouté. «C’est comme ça que ça affecte votre vie. Donc La société a changé ma vie et le fandom a changé ma vie aussi. Et je ne pense pas que cela finira jamais.

La sociétéLa première et la seule saison de cette saison est diffusée sur Netflix.