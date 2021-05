Kathleen Folbigg est-elle innocente?

Qualifiée de pire tueur en série d’Australie, Kathleen Folbigg a été reconnue coupable des meurtres de ses quatre enfants Caleb, Patrick, Sarah et Laura.

Ces décès ont été particulièrement tragiques, tous les enfants ayant été retrouvés morts avant leur deuxième anniversaire.

Mais maintenant, près de 100 scientifiques se sont regroupés dans le but de prouver son innocence.

La tueur en série condamnée Kathleen Folbigg est-elle réellement innocente dans la mort de ses enfants?

De nouvelles preuves scientifiques suggèrent que Folbigg est peut-être innocente et que ses enfants sont peut-être morts de causes naturelles. Les avocats de Folbigg notent qu’aucun de ses enfants n’était en bonne santé au moment de leur décès et ont demandé à des généticiens de réexaminer l’affaire.

Les chercheurs, le professeur Carola Vinuesa et le Dr Todor Arsov, ont séquencé les gènes de Folbigg et découvert une mutation génétique appelée CALM2. Ce défaut du gène CALM peut créer des arythmies cardiaques qui peuvent provoquer un arrêt cardiaque et une mort subite au cours de la petite enfance.

Une équipe de 90 scientifiques a maintenant signé une pétition plaidant pour le pardon de Folbigg, arguant que cette information prouve son innocence.

Comment les enfants de Kathleen Folbigg sont-ils morts?

Folbigg et son mari Craig ont accueilli un petit garçon nommé Caleb le 20 février 1989. Il est mort 19 jours plus tard des suites du SMSN.

Deux ans plus tard, ils ont eu Patrick, décédé à l’âge de 8 mois. Patrick souffrait de cécité et d’épilepsie. Selon son certificat de décès, il s’est étouffé à mort.

En 1993, le couple a eu un autre bébé, Sarah, décédé le 30 août 1993 des suites du SMSN.

Leur dernier enfant, Laura, est décédé en mars 1999 à l’âge de 18 mois, la cause du décès a été notée comme indéterminée.

Après qu’une équipe de généticiens a prélevé des échantillons de tissus de tous les enfants, il a été constaté que deux de ses enfants, Laura et Sarah, avaient la même mutation que leur mère. Il a également été constaté que ses deux autres enfants, Caleb et Patrick, portaient également des génomes avec des variantes génétiques rares distinctes.

De plus, Laura prenait de la pseudoéphédrine, ce qui aurait pu déclencher une arythmie cardiaque.

Pourquoi Craig Folbigg croyait-il que sa femme avait tué leurs enfants?

Le mari de Folbigg, Craig, est devenu méfiant après avoir lu son journal, ce qui a conduit à son arrestation et à des accusations de meurtre.

Folbigg a journalisé ses pensées, qui sont devenues la preuve accablante de son verdict de culpabilité. Elle a écrit que Sarah était partie «avec un peu d’aide» et que Laura «me quitterait comme Sarah l’a fait». En se décrivant, elle a dit: «De toute évidence, je suis la fille de mon père».

Lors de son audience de 2018, Folbigg a expliqué ses entrées de journal.

Elle a affirmé que ses entrées de journal n’étaient pas une preuve de sa culpabilité, mais représentaient ses pensées sombres et comment elle se percevait comme un échec d’une mère, déclarant: « Il y a plusieurs fois que j’ai dit dans mon journal, c’est plutôt idiot. »

Son journal représentait pour elle certaines de ses pensées les plus extrêmes.

L’audience de 11 jours a été consacrée à l’examen de la médecine légale, du syndrome de mort subite du nourrisson et de la question de savoir si des problèmes génétiques peuvent avoir causé la mort.

Son ex-mari la croit toujours coupable.

Son frère John a lu cette déclaration à l’audience: «Nous avons enduré, avec le public, ce processus pour découvrir la vérité sur la mort de nos chers Caleb, Patrick, Sarah et Laura. Ce qui a été le plus dévastateur, a été, dans le fin, la réponse était avec Kathleen et ce qu’elle avait fait.

La vie de Folbigg était déjà une tragédie avant la mort de ses enfants.

À l’âge de 18 mois, le père de Folbigg, Thomas Britton, a assassiné sa mère en 1968.

Les deux s’étaient disputés pour l’argent et la mère de Folbigg est sortie. Dans une rage ivre, Britton a poignardé sa femme à mort sur un sentier à Sydney.

Elle a ensuite épousé Craig Folbigg et les deux ont déménagé ensemble à New Castle.

Lors de l’audience de 2018, les généticiens ont présenté les informations connues sur les facteurs génétiques qui ont pu conduire à la mort des quatre enfants, mais cela n’a pas été pris au sérieux à l’époque.

«Nous nous sentirions excités pour Kathleen si elle était graciée. Cela enverrait un message très fort selon lequel la science doit être prise au sérieux par le système juridique », a déclaré le professeur Vinuesa au New York Times.

En plus des mutations génétiques trouvées chez tous les enfants, en 2015, le professeur Stephen Cordner, un médecin légiste basé à Melbourne, a réexaminé les décès.

« Il n’y a aucun soutien médico-légal positif pour l’affirmation selon laquelle tout ou partie de ces enfants ont été tués », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucun signe d’étouffement. »

Si Folbigg est prouvé innocent de ces meurtres, cela signifie qu’une mère en deuil a passé 18 ans de sa vie incarcérée pour un crime qu’elle n’a pas commis et a été qualifiée de monstre responsable des meurtres impensables de ses enfants en bas âge.

Leeann Reed est une écrivaine qui couvre l’actualité, la culture pop, l’amour et les relations.