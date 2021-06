Katherine Schwarzenegger publie une photo de retour avec ses parents : « Tellement d’amour »

C’est un souffle du passé!

Katherine Schwarzenegger Pratt a partagé une douce photo d’elle en tant que tout-petit à cheval avec ses parents, Maria Shriver, présentatrice spéciale de NBC et Arnold Schwarzenegger, ainsi que sa sœur cadette, Christina.

« Les photos d’enfance me parlent différemment après être devenue maman », a-t-elle légendé la publication Instagram.

Schwarzenegger Pratt, 31 ans, a accueilli son premier enfant, Lyla, avec son mari Chris Pratt, 41 ans, en août dernier.

Elle a également donné à ses parents des accessoires pour leur sens de la mode intemporel.

« Tant d’amour et tant de style », a-t-elle écrit. « Je porterais littéralement les tenues de mes deux parents sur cette photo, aujourd’hui. Je les aime, ainsi que ma poule mouillée (et mes deux frères mais ils ne sont pas encore nés). »

Schwarzenegger Pratt est l’aînée des enfants de Shriver et Schwarzenegger, qui se sont séparés en 2011. Sa sœur, Christina, est la deuxième aînée et a maintenant 30 ans.

La photo de retour survient quelques jours après que Schwarzenegger Pratt a partagé une photo beaucoup plus récente d’elle tenant le bébé Lyla et debout à côté de sa mère et de sa sœur.

« Juste des filles qui profitent du beau temps tout en gardant notre FPS élevé et nos visages protégés du soleil », a-t-elle légendé la photo de famille.

Depuis qu’elle est devenue maman l’année dernière, Schwarzenegger Pratt dit qu’elle a acquis un « nouveau respect » pour sa propre mère.

« Je l’ai toujours énormément respectée, mais je lui ai même envoyé un texto ce matin parce que je me suis réveillé ce matin à 2 heures et que mon réveil a sonné à 3 heures pour me préparer à ça, et j’étais juste comme ‘Je peux’ Je ne crois pas que vous ayez fait cela avec quatre enfants », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr en mars.

« Et elle fait tout si joliment et gracieusement, donc j’ai toujours gagné plus de respect pour elle », a-t-elle ajouté, « mais je l’appelle tous les jours avec quelque chose, donc c’est une expérience tellement amusante et un bon moment jusqu’à présent. »

