Katharine McPhee modèle le maillot de bain de sa belle-fille 1 mois après l’accouchement

Le nouveau maillot de bain de Katharine McPhee a un lien familial doux.

La chanteuse et comédienne de 37 ans portait un maillot de bain une pièce créé par sa belle-fille, Sara Foster, en collaboration avec la marque de maillots de bain Summersalt.

Le maillot de bain à imprimé nuage a été conçu par sa belle-fille, Sara Foster, en collaboration avec Summersalt. katharinefoster / Instagram

McPhee a modelé le costume dans son histoire Instagram un peu plus d’un mois après avoir accueilli son fils, Rennie, avec son mari David Foster.

«Le meilleur morceau que j’ai jamais essayé», a écrit la nouvelle maman dans une légende. «Habituellement, il est coupé trop bas et le torse n’est pas assez long – les bretelles sont réglables. Tellement confortable! Vous réussissez @sarafoster. «

La nouvelle maman a partagé une autre photo de la collection de maillots de bain de la famille de sa belle-fille. katharinefoster / Instagram

Elle a également partagé des photos de la collection de maillots de bain de la famille de sa belle-fille dans «ciel de barbe à papa», qui comprend des maillots de bain pour hommes et enfants.

Il existe également des malles assorties pour bébé Rennie! katharinefoster / Instagram

«Des malles pour bébé garçon pour Rennie. Le plus mignon », a écrit Foster dans sa propre histoire Instagram, republiant la photo de sa belle-mère.

«Pensons-nous que @DavidFoster va porter les malles?» le concepteur a légendé une autre photo.

McPhee a partagé un autre selfie en maillot de bain plus tôt cette semaine dans son histoire Instagram, embrassant son corps post-partum dans un bikini marron taille haute.

Elle a célébré son corps post-bébé dans un autre selfie récent en maillot de bain. @KatharineFoster / Instagram

«J’adore mes courbes parce que mon bébé me les a données», a-t-elle légendé la photo.

La nouvelle maman a été ouverte sur certaines émotions difficiles qu’elle a vécues lorsque son corps a changé pendant la grossesse.

«Se sentir comme s’il y avait une rechute après être tombée enceinte était vraiment choquant et bouleversant et inquiétant pour moi, parce que j’étais soudainement tellement obsédée par la nourriture, à partir de ce premier trimestre, et j’avais une telle distorsion de mon apparence,» elle a déclaré lors d’une interview sur le podcast «Dr. Berlin’s Informed Pregnancy» le mois dernier.

La star de « Smash » a révélé qu’elle avait contacté le psychiatre qui l’avait aidée à traverser un trouble alimentaire antérieur, ce qui, selon elle, l’avait aidée à la fondre et à lui donner une perspective différente. À la fin de sa grossesse, McPhee a déclaré qu’elle était beaucoup plus en paix avec son corps de grossesse.

«Je l’ai résisté, et je suis vraiment reconnaissante à la fin de me sentir aussi bien», a-t-elle déclaré sur le podcast, qui a été enregistré peu de temps avant son accouchement. «Et que je me regarde dans le miroir et je me dis: ‘Ouais, mes jambes, mes cuisses, mes bras sont un peu plus épais, mais je suis d’accord avec ça. Je suis vraiment d’accord avec ça. »

