Kate Winslet se souvient de ses doutes sur sa carrière: «  Titanic  » aurait pu être un coup de chance  »

Kate Winslet sait à quel point elle a eu la chance de décrocher le rôle de toute une vie dans « Titanic » de 1997, car c’était vraiment une carrière et un moment qui a changé sa vie.

Mais comme elle le dit maintenant, elle avait un grave syndrome d’imposteur à partir du moment où elle a été embauchée pour jouer Rose DeWitt Bukater dans ce qui se révélerait être un énorme blockbuster du temps.

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans « Titanic ». (C) 20thCentFox / avec la permission d’Everett Collection

«J’étais la fille en surpoids qui serait toujours à la fin de la ligne», a-t-elle expliqué à la table ronde des actrices de l’enveloppe du Los Angeles Times. «Et parce que je m’appelais W, parfois je ne me mettais même pas à la porte de l’audition parce qu’ils manquaient de temps avant les W. Et j’étais dans ‘Titanic’. C’est fou. «

L’acteur « Ammonite », 45 ans, jouait pour la première fois une Américaine (elle vient du Royaume-Uni) et dit s’inquiéter d’être à Hollywood par la suite. Elle a dit que la ville du cinéma était « un grand endroit effrayant où tout le monde devait être mince et avoir une certaine apparence ».

Winslet en 2017 à la soirée de remise des prix du 60e anniversaire de la SFFILM à San Francisco, Californie. Trisha Leeper / FilmMagic

Winslet a poursuivi: « Je savais que je n’avais pas l’air de cette façon ou que je ne me sentais pas à ma place là-bas, donc si j’allais un jour faire partie, je devais gagner ma place », a déclaré Winslet. « Pour moi, je ne l’avais pas mérité. » Titanic « aurait pu être un hasard. »

Bien sûr, ce n’était pas le cas – Winslet a remporté un Oscar pour « The Reader » en 2008 et a six autres nominations aux Oscars.

C’est un thème dont elle a discuté récemment; en janvier, elle s’est rendue sur le podcast «WTF» de Marc Maron et a déclaré avoir été «intimidée» et «critiquée» dans la presse suite à la sortie de «Titanic».

Heureusement, en vieillissant, elle a commencé à prendre confiance en elle.

« J’avais ce sentiment de » peut-être que c’était juste de la chance « », a-t-elle noté dans le LA Times. «Quand je suis devenue mère à 25 ans (de ma fille Mia), tout cela s’est complètement évaporé. Puis deux ans après sa naissance, on m’a demandé de faire ‘Eternal Sunshine’ (of the Spotless Mind). Je crois que c’était un énorme tournant dans ma carrière car à partir de là, les gens se sont soudainement dit: «Oh, elle peut faire ça? «