Kate Teaser : Mary Elizabeth Winstead prend sa revanche sur Netflix cet automne

Les premières images du prochain film d’action de Netflix Kate a maintenant explosé en ligne, avec Scott Pilgrim vs le monde La star Mary Elizabeth Winstead a déclenché une tempête dans sa quête de vengeance. Ne vous y trompez pas, les méchants vont certainement savoir qu’elle était là. Attendant patiemment au-dessus de ses victimes comme un ange vengeur flottant, le court clip montre Kate expédiant savamment avec sa proie, les ramassant d’en haut comme un poisson dans un tonneau. En fait, elle rend les choses encore plus faciles que cela.

Peu de temps après l’arrivée du teaser, il a été annoncé que Kate est officiellement R-Rated. Les raisons sont simples. Le thriller d’action mettra en vedette « Une violence et un langage sanglants forts tout au long ». Pour les fans d’action qui espèrent voir des mouvements tueurs, c’est assez prometteur.

Mary Elizabeth Winstead étoiles en tant que personnage principal dans Kate, à propos d’un assassin dont le monde est bouleversé lorsqu’elle découvre qu’il ne lui reste que quelques heures à vivre, utilisant ce temps pour se venger. Après avoir découvert qu’elle a en effet été empoisonnée de manière irréversible, l’impitoyable agent criminel connu sous le nom de Kate a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis et forme ainsi un lien inattendu avec la fille de l’une de ses anciennes victimes.

« Kate est un assassin impitoyable qui travaille à Tokyo, et elle est empoisonnée », a révélé Winstead à propos de son personnage dans une récente interview. « Elle découvre qu’elle a 24 heures à vivre avant que le poison ne la tue, alors elle se lance dans une mission pour découvrir qui l’a empoisonnée et les tuer avant qu’elle ne meure. En chemin, elle tisse ce lien avec cette adolescente nommée Ani (Miku Martineau), et ils finissent par entreprendre cette mission ensemble. C’est une histoire d’assassin sincère et brutale ! »

Dirigé par The Huntsman: Winter’s War’s Cédric Nicolas-Troyan et écrit par Umair Aleem, Kate met en vedette Woody Harrelson, Michiel Huisman et Tadanobu Asano aux côtés de Mary Elizabeth Winstead, et sonne comme l’évasion parfaite en streaming.

Le réalisateur Cédric Nicolas-Troyan a déjà évoqué l’énergie sauvage de Venom : qu’il y ait un carnage la star Woody Harrelson, qui incarnera le maître de Kate. « Woody est Woody », a expliqué le cinéaste. « C’est une aventure en soi, c’est sûr. Mais il est très engagé et il est très facile de travailler avec lui. Il donne ce fanfaron à ce personnage. Il n’est pas resté très longtemps sur le plateau mais nous l’avons fait compter. »

Mary Elizabeth Winstead n’est pas étrangère au genre des films d’action, ayant joué dans des films comme Quentin Tarantino Preuve de la mort, vivre librement ou mourir dur aux côtés de Bruce Willis, Edgar Wright’s Scott Pilgrim vs le monde, et 2019 Homme Gémeaux, qui l’a vue affronter un clone assassin de Will Smith. L’année dernière, Winstead a rejoint l’univers DC en tant qu’Helena Bertinelli AKA The Huntress, une justicière orpheline et membre du Oiseaux de proie aux côtés de Harley Quinn et Black Canary.

Kate n’est que l’un des nombreux thrillers d’action qui seront présentés en première sur le géant du streaming dans un avenir proche. Jason Momoa dirigera également une mission de vengeance solitaire dans Gentille fille, qui trouve le Aquaman incarnez un homme ordinaire hanté par la mort qui doit protéger sa fille après avoir tenté sa propre vengeance. Netflix fera également ses débuts avec Liam Neeson La route de glace, Beckett avec John David Washington et Alicia Vikander, et le retour de Jean-Claude Van Damme dans Le dernier mercenaire. Kate devrait sortir sur Netflix le 10 septembre 2021.

