Kate Middleton porte le collier de la reine lors des funérailles du prince Philip

Catherine, duchesse de Cambridge, rend hommage aujourd’hui à la reine Elizabeth II lors des funérailles du prince Philip.

L’ancienne Kate Middleton est arrivée aux funérailles du duc d’Édimbourg en revêtant un bijou de la collection de la reine. La duchesse porte le collier de perles à quatre rangs de la reine pour la cérémonie d’aujourd’hui, rejoint à l’avant par un fermoir en diamant.

La reine Elizabeth et Catherine, duchesse de Cambridge.

La duchesse a associé le collier à un bibi noir, un voile noir en filet et un long manteau noir pour pleurer la perte du duc d’Édimbourg. En tant que l’un des 30 invités présents à la cérémonie, le prince William et Kate portaient tous deux des masques noirs afin de se conformer aux directives strictes du COVID-19.

Il a été rapporté que la reine avait fait fabriquer le collier des années auparavant avec des perles qui lui avaient été offertes par le gouvernement japonais. Le collier de perles a été porté à plusieurs reprises au fil des ans par la reine, notamment lors d’un engagement royal au Bangladesh en 1983.

Kate a également rendu hommage à un autre membre de la famille royale à travers son choix de bijoux: la princesse Diana. La mère de William et du prince Harry avait porté le collier pour une occasion spéciale en 1982, empruntant l’élégant tour de cou à la reine pour un banquet royal au palais de Hampton Court.

Le duc et la duchesse de Cambridge n’ont fait aucune apparition publique depuis la mort de Philip la semaine dernière.

Le prince William a publié une déclaration le lundi 12 avril par l’intermédiaire du palais de Kensington pour rendre hommage à son grand-père. Le palais de Kensington a partagé une photo touchante à côté de la déclaration prise par Kate de Philip partageant un moment spécial avec son arrière-petit-fils, le prince George, 7 ans.

« Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée », a déclaré William en partie dans sa déclaration. « Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle! »

«Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire», a conclu William. «Catherine et moi continuerons de faire ce qu’il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir. Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail.