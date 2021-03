Kate Hudson jaillit de son «  Pa  » Kurt Russell dans un message pour son 70e anniversaire

Personne n’envoie un amour d’anniversaire virtuel comme Kate Hudson!

Surtout quand il s’agit de l’homme qu’elle considère comme son père, Kurt Russell. Mercredi, elle a souhaité à l’acteur (et partenaire de longue date de sa mère, Goldie Hawn) un joyeux 70e anniversaire avec une jolie photo de famille et une « lettre d’amour insta »:

«Je vais jaillir parce que je ne parle pas souvent de cet homme, mais je suppose que depuis aujourd’hui, il a 70 ans, je vais le laisser sortir», a-t-elle écrit dans la légende. «De plus, il ne verra jamais ça. 😂 Je me demande souvent à quel point notre vie aurait été différente s’il n’était jamais entré en scène. À quel point je serais différent.

Le père de Hudson est l’acteur Bill Hudson, mais Russell et Hawn, 75 ans, ont été ensemble pendant la majeure partie de sa vie, et elle a été ouverte à le considérer comme son «Papa».

Elle a poursuivi dans sa lettre:

« Laisse-moi te renseigner. Il est un peu papa ramasser vos sangles de bottes. Ne pleure pas, secoue-le, tu vas bien, un peu papa. Ne les laisse pas te pousser, tu as ça, un peu papa. Don J’écoute pas le bruit que tu fais très bien, un peu papa. Secoue tes hanches comme si personne ne regardait, un peu papa. Remonte toujours à cheval, un peu papa. Ne manquez jamais un spectacle ou un jeu, un peu papa. Les enfants avant tout, un peu papa. Travaillez dur, jouez dur, un peu papa. Ma fille peut diriger le monde, un peu papa. Son rire résonnera à travers des générations aussi puissantes que ses histoires de grandeur concoctées qui peuvent ou non être vraies (que nous ne le saurons jamais). «

Hudson a partagé quel « genre de papa » Russell est dans un post Instagram aimant pour son anniversaire. Kevin Winter / Getty Images

Russell et Hawn (tous deux divorcés avant de se connecter) se sont associés il y a 38 ans, après avoir travaillé ensemble sur la comédie de 1984 « Swing Shift », mais ont toujours dit qu’ils n’avaient pas l’intention de se marier l’un à l’autre. «Le mariage n’a fonctionné pour aucun de nous», a déclaré Hawn AUJOURD’HUI en 2020. «Je ne dis pas que cela ne fonctionnerait plus, mais je ne pensais pas que nous devions vraiment nous marier.

Au lieu de cela, ils partageaient les devoirs parentaux avec leurs enfants: son fils, Boston Russell, 41 ans; ses enfants, Oliver, 44 ans, et Kate, 41 ans; et leur fils commun, Wyatt Russell, 34 ans.

Hawn a publié ses propres souhaits de 70e anniversaire à Russell sur Instagram mercredi, avec un clip des deux d’entre eux se moquant du fait qu’ils ne sont pas mariés tout en présentant le prix du meilleur réalisateur aux Oscars de 1989:

« Joyeux anniversaire bébé! » elle a écrit. « Quelle folle chevauchée. Non, nous ne nous sommes jamais mariés mais une chose qui continue de grandir est notre amour. Vous êtes un fou, brillant, adorable, enfantin, parfaitement exaspérant, un père suprême et profondément drôle! Je ne peux pas Imagine ma vie sans toi à tout âge, Kurt Russell. Tu es le piège. Et tu es tout à moi. «

Dans son propre message, Hudson a décrit Russell comme « un original. Unique en son genre. Un père de famille puissant, intelligent, talentueux et fidèle. Il m’a appris que nous pouvons tous exister avec un immense amour à travers nos différences. Et son dévouement à ma mère et leur combat pour l’amour pour toujours est aussi admirable que possible. J’aime tellement cet homme! «

Kate Hudson, Kurt Russell, Goldie Hawn et leur famille aux Golden Globes 2021 en février NBC

Ce n’est pas la première fois qu’elle a un «jaillissement» sur Russell; plus tôt ce mois-ci, elle a posté une photo « vraiment mignonne » de Hawn et Russell partageant un baiser, tandis qu’en 2019, lors de son podcast (avec Oliver), « Sibling Revelry », elle a raconté une douce histoire de date tôt dans leur relation et il l’a aidée à vérifier les enfants endormis.

C’est une admiration et un amour qui perdurent aujourd’hui. Comme Hudson a conclu dans sa lettre, « Une note pour tous les papas de filles. Il m’a donné le cadeau de la confiance en m’insufflant une conscience que je méritais tout ce pour quoi je travaillais et je savais qu’il serait toujours à mon dos dans tous les défis. attendez. Quand vous avez un père qui vous donne la permission d’être sûr de vous que vous vivez courageusement. Et c’est ma lettre d’amour insta à mon père qui a vécu 70 ans aujourd’hui. Joyeux anniversaire Pa. Que diriez-vous de donner de grands hourras Hip Hip Hourra à ça homme sauvage! »

