Karamo Brown donne 75000 € à ceux qui ont l’esprit généreux

Karamo Brown de Œil queer se sent généreux et s’associe à Zelle pour donner un total de 75000 € lors de son événement de vacances Instagram.

Karamo Brown arrive au E! Prix ​​du public | Rich Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via Getty Images

Brown s’est rendu sur Instagram pour annoncer le cadeau et le plat sur les détails. Trois heureux gagnants recevront 25000 € chacun lors de l’événement Instagram Live, Spectaculaire de vacances de Karamo le jeudi 17 décembre 2020, 16 h HP / 19 h HE.

Le plaisir des vacances se déroule sur Instagram de Brown et il est facile de gagner. Vous pouvez proposer votre candidature ou celle d’une personne que vous aimez. «Je veux que vous partagiez comment vous ou votre proche avez continué à envoyer de la joie tout au long de 2020», a-t-il partagé dans sa vidéo Instagram. «Malgré tous les obstacles que cette année nous a lancés.»

« Publiez une vidéo de moins de 60 secondes sur Instagram avec le hashtag #ZelleContest et vous pourriez être l’un des gagnants que nous sélectionnons! » Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 29 novembre 2020 à 23 h 59 HE.

Karamo Brown a exploré ce qui le rend heureux

Brown a partagé qu’il avait passé la quarantaine et la pandémie à faire le bilan de sa vie et à déterminer ce qui le rend vraiment heureux. «La première chose que la quarantaine m’a apprise et m’a donné une vision plus claire, cette vision 2020, c’est de réfléchir à« Qu’est-ce qui me rend heureux? »», A-t-il déclaré à Woman’s Day.

«Je pense que la plupart d’entre nous, en particulier les personnes de couleur, les femmes, les personnes LBGT, souvent, à cause de la façon dont les gens essaient de nous positionner dans le monde et de l’endroit où ils essaient de nous mettre, nous sentons parfois que nous devons plaire pour réussir », a-t-il poursuivi. «Et ce que j’ai appris, c’est qu’il est important de se faire plaisir et de comprendre que votre bonheur est le plus important.»

Il a révélé qu’il se moquait de la série virale Netflix et se préparait à visiter Paris un jour. « J’ai regardé Emily à Paris», At-il répondu. «Et j’étais comme oh mon Dieu, je veux avoir un château à Paris, et je veux apprendre le français. Et j’étais comme pourquoi pas? Je suis assez jeune, faisons ça. J’apprends la langue des signes, ajoutons donc autre chose. Je veux être fabuleux et avoir 40 ans à Paris en connaissant la langue, car à chaque fois que j’y vais, je ne connais pas la langue. Je peux le faire, je suis Emily à Paris.

Il reconnaît qu’il est normal de ne pas être bien tout le temps

Alors que les vacances approchent à grands pas pendant une pandémie, il est normal de se sentir déprimé ou stressé que la saison sera différente. Brown a partagé que tout le monde devrait s’accorder une pause.

Hier, aujourd’hui ou demain ne correspond peut-être pas à ce que vous attendiez, vouliez ou méritez. Mais n’oubliez jamais que vous avez la force de changer votre vie. Et si vous ne savez pas comment vous pouvez demander de l’aide. Je vous aime tous. pic.twitter.com/ePqk9Ahuaq – Karamo (@Karamo) 3 octobre 2020

«OK de ne pas être OK», a-t-il partagé. Ajoutant: « Certains jours, vous allez pleurer, puis le lendemain vous sourirez. » Brown a déclaré qu’en dépit de son attitude ensoleillée, il avait également lutté, en particulier lorsque la pandémie a frappé pour la première fois. « J’étais comme quand tout le monde a appris à faire du pain, à faire de l’exercice et à danser? » il a dit. «J’essayais toujours de sortir de mon peignoir. Il y avait une pandémie en cours et j’étais nerveuse.