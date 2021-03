Kanye West ne serait pas aussi riche que le pensait Forbes

Selon le magazine financier, Forbes, la fortune de Kanye ouest ce serait moins d’un tiers de la somme approximative que leur succession était censée avoir.

Plus tôt dans la semaine, il a été rapporté que la fortune de Kanye ouest serait proche de 970 millions USD, laissant un écart important par rapport à la fortune totale estimée que le rappeur aurait 6,6 milliards USD.

La nouvelle arrive dans la semaine après avoir été révélée que West est le deuxième après Jay Z en tant que rappeur le plus riche du monde. Le mois dernier de avril, Forbes a rapporté que le rappeur valait 1 billion USD, cependant, Ouest a remis en question l’information, insistant sur le fait que sa fortune était 3,3 milliards de dollars.

Maintenant, après des rapports que la fortune de Ouest dépassé 6 milliards USD, Forbes a partagé un nouvel article rejetant l’information, «rapporte que la célébrité vaut presque 7 milliards de dollars ils sont basés sur une pensée commerciale magique qui n’existe pas encore. C’est la raison pour laquelle il vaut actuellement un tiers de moins que cela. «







Le magazine a également exclu que Ouest J’étais la personne noire la plus riche de États Unis, « Robert F. Smith de Vue de l’équité, reste la personne noire la plus riche de États Unis, avec une valeur estimée de 6 milliards de dollars, tandis que Aliko Dangote de Nigeria, vaut 11,8 milliards de dollars, est la personne noire la plus riche du monde ».