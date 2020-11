Kamala Harris disant « Nous l’avons fait Joe » a été transformé en un mème TikTok

« Nous l’avons fait. Nous l’avons fait, Joe. Vous allez être alors extprzidnt des restes réunis »

La vice-présidente élue Kamala Harris n’est pas étrangère au fait d’être transformée en mème sur les réseaux sociaux. Un mois après son désormais célèbre moment de débat «Monsieur le Vice-président, je parle», Internet a trouvé un autre moyen de mémoriser le prochain VP.

Après l’appel du résultat des élections américaines, Harris a partagé une courte vidéo sur les médias sociaux de sa félicitant Biden par téléphone, alors qu’elle était en course le matin. Le tweet et la vidéo de Harris sont rapidement devenus viraux et ont déjà atteint la 5e place sur les tweets les plus appréciés de tous les temps.

Maintenant, le clip joyeux a été transformé en un mème sur TikTok où les utilisateurs recréent la tenue et l’appel téléphonique de Harris. Voici quelques-uns des meilleurs qui deviennent viraux sur la plateforme …

LIRE LA SUITE: Maisy, la petite-fille de Joe Biden, célèbre sa victoire sur TikTok de la meilleure façon

Kamala Harris devient viral avec la vidéo de célébration «Nous l’avons fait, Joe». Photo: @kamalaharris et @yungbabytate via Twitter

La propre version de Yung Baby Tate devient virale sur Twitter …

Et il y a déjà tellement de variations sur TikTok, certaines créant leurs propres impressions.

D’autres recréent le moment en utilisant le son original et la tenue de jogging de Kamala.

Le détail des écouteurs Apple filaires? Parfait.

Un mème est né.

C’est une esquisse SNL qui attend d’arriver.

Félicitations au président élu Jonas!

LIRE LA SUITE: Kamala Harris est félicitée pour avoir inclus ses pronoms de genre dans son bios social

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂