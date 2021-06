Kaley Cuoco révèle sa difficulté à filmer des séquences intimes

Après la fin de « The Big Bang Theory » en 2019 après 12 saisons à l’antenne, Kaley Cuoco est restée active grâce à sa participation à la série HBO Max « The Flight Attendant » jouant sa protagoniste, Cassie Bowden, qui lui a permis d’acquérir de nouvelles expériences dans son développement d’acteur.

La série lui a non seulement permis d’être une solide candidate aux Golden Globes, mais l’a également amenée à filmer sa première scène intime, que Cuoco a fini par décrire comme « un moment gênant » qui l’a laissée complètement hors de son environnement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dexter : Michael C. Hall reconnaît les erreurs dans la fin originale

Lors d’une récente participation à une table ronde organisée par The Hollywood Reporter. Kaley Cuoco a parlé des défis auxquels elle a été confrontée lors de sa scène de sexe sur « The Flight Attendant », notant que même sa co-star, Michiel Huisman, lui a dit que la situation ne devait pas être si étrange.

« Je n’avais jamais fait de scène de sexe auparavant, et j’en avais une dans Flight Attendant avec Michiel. Il a été sur Game of Thrones, donc il a fait ces scènes, et je n’en avais aucune idée. Quand ils ont demandé la coupe, je flottais dessus, comme si j’étais dans des toilettes », a déclaré Cuoco, qui prétend avoir maintenu une mentalité dans laquelle il répétait « je ne touche à rien, je ne regarde pas n’importe quoi. «

Je ne savais pas quoi faire. Il disait : « Tu agis si bizarrement, tu le rends plus bizarre qu’il ne devrait l’être », mais j’étais hors de mon élément.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Vous pouvez déjà lire le script complet du pilote de « WandaVision »

Kaley Cuoco a également révélé qu’elle se sentait nerveuse à propos de son rôle en général dans « The Flight Attendant » car c’était un rôle très différent de son travail de Penny dans « The Big Bang Theory », assurant qu’après ses 12 ans dans la sitcom , je voulais faire quelque chose de différent, mais pas assez pour ne pas embrouiller le public, en plus de me sentir étrange lors d’un tournage sans public.