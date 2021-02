Kaley Cuoco révèle comment l’ancien père de la télévision John Ritter lui a appris à être un leader

Kaley Cuoco attribue à son défunt père de télévision John Ritter de lui avoir appris à être un leader.

Dans une nouvelle interview avec Variety, le nominé aux Golden Globe, 35 ans, qui joue à la fois la vedette et le producteur exécutif de « The Flight Attendant » de HBO Max, a rappelé à quel point Ritter, décédé en 2003, avait traité ses co-stars sur le tournage de l’ABC. sitcom «8 règles simples».

John Ritter et Kaley Cuoco dans une scène de la sitcom ABC «8 règles simples». Gale Adler / Walt Disney Television via

« Le respect, la gentillesse et la joie qu’il a apporté à ce plateau, c’était incroyable », a déclaré Cuoco, qui se souvenait que Ritter lui avait dit: « Je pense vraiment que tu vas aller quelque part », et lui a présenté son équipe de direction.

« Dans le futur, si j’étais ce n ° 1, je savais comment j’allais gérer mon set », se souvient Cuoco en pensant à l’époque.

Dans « The Flight Attendant », Cuoco joue Cassie, une hôtesse de l’air alcoolique qui est obligée de faire face à son traumatisme d’enfance tout en enquêtant sur le meurtre brutal de l’une de ses aventures d’un soir.

Bien que cette description semble sombre, la série jette beaucoup de thriller comique, romantique et d’espionnage dans le mélange.

Zosia Mamet joue le rôle d’Annie, une avocate sans fioritures qui est l’un des amis les plus proches de Cassie. L’ancienne star de « Girls » a déclaré à Variety que tout comme Ritter, Cuoco a créé un environnement convivial sur le plateau de l’émission.

« C’est une situation tellement délicate. Le capitaine du navire – la façon dont ils sont infecte tout le monde. Et il était si clair que Kaley était si fier. déjà de ce que nous faisions », a déclaré Mamet.

«Tout le monde ici compte. Tout le monde ici fait partie de ce processus. Même lorsque nous sommes revenus pendant le COVID, c’était toujours amusement, » elle a ajouté.

En décembre, HBO Max a annoncé que la série avait été renouvelée pour une deuxième saison, alors que peuvent attendre les fans de Cassie? Cuoco dit qu’elle est tout aussi intéressée à la représenter aux prises avec sa nouvelle sobriété qu’elle montre à résoudre des crimes.

« Elle pense que ce sera rapide et facile, et ‘Je cloue ça!«», A déclaré Cuoco. «Et elle apprendra très vite que c’est un problème permanent qui ne sera pas guéri pour elle du jour au lendemain.»

Peu de temps après l’annonce des nominations pour la 78e édition des Golden Globes plus tôt ce mois-ci, Cuoco a publié sur Instagram des vidéos d’elle-même en sanglots après avoir appris qu’elle avait été nominée pour la série à la fois en tant qu’acteur et producteur.

«Oh mon dieu, je ne peux pas y croire», crie-t-elle dans l’un des clips.

Cuoco a déclaré à Variety que son choc dans les vidéos était réel. « Je n’ai jamais pensé obtenir une nomination pour quoi que ce soit, déjà – ce n’était pas un objectif, ni une pensée dans mon esprit », dit-elle.

Pourtant, les nominations étaient clairement un coup de pouce.

« Je vais continuer à progresser, et rien ne m’arrête maintenant. Et je sens qu’il y a beaucoup plus à l’horizon, parce que je pense que ma carrière vient de commencer », at-elle ajouté.