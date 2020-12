Kaley Cuoco écrase les rumeurs de Margot Robbie sur Harley Quinn

Depuis longtemps, des rumeurs circulent selon lesquelles La théorie du Big Bang star Kaley Cuoco et Suicide Squad l’acteur Margot Robbie se sont affrontés sur le fait qu’ils jouent tous les deux le personnage de Harley Quinn, le chef par défaut de l’équipe des supervillains. Cuoco est connu pour avoir exprimé le personnage de la populaire série animée du même nom et Robbie a déjà repris l’anti-héros à travers deux films, avec un troisième en préparation. Mais Cuoco a finalement abordé les rapports, démystifiant que les deux acteurs se sont déjà affrontés pour commencer.

Récemment, Kaley Cuoco s’est assis pour discuter avec le point de vente Magazine d’entrevue, où l’acteur David Spade l’a interviewée. À mi-chemin de la conversation, il a viré le discours vers la série à succès de l’acteur et a indirectement abordé les rumeurs de querelle. « Il est très difficile de bien faire ce genre de films et de garder le ton. Vous voulez que ce soit comique. Vous voulez que ce soit vraiment sombre. Vous voulez que ce soit effrayant », a-t-il ajouté, laissant entendre que la version animée du personnage de DC est » mieux « que les films.

Au lieu de laisser Spade continuer d’insinuer la probabilité d’un différend entre les deux acteurs, Cuoco est allé de l’avant et a annulé les rumeurs une fois pour toutes.

«Quand Harley est devenu un gros problème, puis quand Birds of Prey est sorti, il y avait toutes ces histoires que moi et Margot Robbie se querellaient. Mais je ne l’ai même jamais rencontrée. Je l AIME. Il y a eu un article qui a dit que nous ne nous présenterions pas ensemble au Comic-Con. Nous avons refusé d’être ensemble sur la même scène. Aucun de nous n’était même au Comic-Con, d’accord? «

Plus tôt cette année, même Harley Quinn Le producteur Justin Halpern a dû intensifier et nier les informations selon lesquelles Robbie interférait avec la réalisation de la série animée. « Margot était intéressée par ce que nous faisions et nous avons eu quelques conversations avec elle, mais c’était surtout parce qu’elle était curieuse parce qu’ils faisaient simultanément Birds of Prey », a expliqué Halpern dans sa conversation avec GWW en février.

Il a ajouté que bien qu’ils aient présenté quelques épisodes à Robbie avec l’arc général de la série, ce n’était pas que « elle a dit non et ensuite nous sommes allés à Kaley, Margot voulait juste être informée. »

«Je me souviens que lors d’une réunion, Margot s’est tournée vers Geoff Johns et s’est dit ‘Est-ce que c’est similaire à ce que nous faisons?’ et Geoff était comme « Faites-moi confiance, c’est une façon, un ton différent de ce que vous faites », et c’était ça. Et je dois imaginer qu’il avait raison. Je n’ai pas vu [Birds of Prey], mais je suppose que ce n’est pas aussi ouvertement comique que notre série », avait-il encore partagé.

Comme L’hôtesse de l’air La réponse de l’acteur, plus ou moins, a mis fin à la possibilité de spéculations supplémentaires, Spade a admis que, comme il a rencontré Robbie lui-même, il est sûr que Cuoco « s’entendra avec elle car elle semble être une personne très légère, très amusante, facile à gérer avec, et en quelque sorte, le showbiz est amusant. «

Actuellement, les deux acteurs ont leurs projets respectifs à venir Harley Quinn – la série animée mettant en vedette le personnage de DC a été renouvelée pour une troisième saison après avoir trouvé sa maison permanente dans HBO Max. D’un autre côté, Robbie sera vu reprenant le personnage suivant dans James Gunn’s La brigade suicide à l’été 2021. Cette interview a été publiée pour la première fois dans Interview Magazine.

Sujets: Harley Quinn, Suicide Squad