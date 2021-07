Kaguya Sama a gagné en popularité depuis qu’il a reçu une adaptation en anime. Après 2 saisons réussies, l’anime a également reçu le feu vert pour une troisième saison. Mais ce n’est pas tout. Une fois la troisième saison sortie, il y aura beaucoup de trafic vers le manga car il y aura beaucoup de cliffhangers qui seront représentés dans la troisième saison. Cela étant dit, un nouveau problème est apparu dans la vie amoureuse des adolescents du secondaire. Iino a maintenant la vedette sur elle alors qu’elle fait de son mieux pour attirer l’attention d’Ishigami. Cet article vous mettra à jour sur Kaguya Sama Chapitre 230 Retardé? – « Un énorme malentendu », date de sortie !

Kaguya Sama Chapitre 230 Retardé?

Auparavant, nous étions malheureux lors de la lecture du dernier chapitre car il était en retard de 2 semaines. Les fans étaient frustrés alors que le chapitre se terminait par un cliffhanger de la jalousie d’Iino. Comme Ishigami est un personnage très secret, nous ne savons absolument pas à quoi s’attendre de lui après son passage avec Tsubame Senpai. Mais ne vous inquiétez pas, car nous en verrons certainement plus dans le prochain chapitre. Pour l’instant, il n’y a aucune déclaration officielle concernant des retards.

La date de sortie du chapitre 230 de Kaguya Sama est confirmée !

La date de sortie du chapitre 230 de Kaguya Sama a été confirmée comme étant le 8 juillet 2021. Après le retard de la semaine dernière, nous pouvons être assurés qu’il n’y aura pas beaucoup de retards à l’avenir. À la fin du chapitre 229, il a été mentionné que l’équipe était désolée pour la pause et a annoncé qu’elle était de retour. Cela pourrait seulement signifier qu’ils apporteront leur A-game en publiant les derniers chapitres dès que possible.

Rafraîchissement rapide de la mémoire – Chapitre 229

Le chapitre commence avec Ishigami et Miko ayant une conversation chaleureuse sur un jeu auquel ils aiment tous les deux jouer. Iino le remarque de côté et se sent jalouse car elle est incapable d’acquérir de telles connaissances dans le jeu et est incapable de faire sourire Ishigami comme ça. Alors elle se décide à apprendre à jouer.

Iino se rend chez le président pour demander conseil sur les préférences d’Ishigami. Mais il ne connaît pas grand-chose au jeu et n’a d’autre choix que de recommander d’apprendre à jouer avec nul autre que son père. Les choses deviennent vraiment compliquées et amusantes ici.

Les deux commencent à jouer la nuit et ont une conversation à partir de laquelle M. Shirogane découvre qu’elle fait cela pour impressionner un garçon de l’école. Iino rougit et hésite à l’admettre, mais la vérité évidente ne reste pas longtemps cachée.

Tout en ayant cette conversation, Iino fait son premier meurtre pour remporter le titre de champion et se sent bien à ce sujet. Elle sent immédiatement la précipitation du joueur et veut jouer et tuer plus de joueurs. Cela illustre un exemple classique de la façon dont une fille entre dans le monde du jeu pour impressionner son béguin mais finit par aimer le jeu plus que son béguin.

Le lendemain, Miko trouve Iino en train de somnoler en classe en train de bavarder sur la façon dont elle était avec son papa toute la nuit et ils y sont allés encore et encore. Mais quand Miko découvre que ce n’est pas de son propre père qu’elle parle, elle suppose qu’Iino a trouvé un papa de sucre. Ainsi commence l’histoire du Malentendu de Miko.

Spoilers du chapitre 330 de Kaguya Sama ?

Les spoilers du chapitre 330 de Kaguya Sama n’ont pas encore été publiés. Habituellement, il sort un jour ou deux avant la date de sortie officielle. Mais si nous devions spéculer, le prochain chapitre va être extrêmement drôle car nous allons faire un tour en montagnes russes de Miko essayant de découvrir le secret d’Iino sur son soi-disant papa de sucre. La détermination d’Iino à essayer de faire en sorte qu’Ishigami l’aime pourrait en fait réaliser ses rêves, mais son amour pour le jeu pourrait en fait dépasser ses sentiments passés.

J’espère que vous avez aimé cet article sur « Kaguya Sama Chapitre 230 Retardé ? – « Un énorme malentendu », date de sortie ! ». Assurez-vous de nous rendre visite la prochaine fois pour en savoir plus sur les mises à jour de Kaguya Sama Manga. Sayonara Mina !!