Kaagaz Scanner, une application mobile indienne, obtient un financement de 575000 dollars dirigé par Pravega Ventures

Une application mobile locale cofondée par un groupe de trois lève des fonds après une croissance rapide au cours des quatre derniers mois.

Scanner Kaagaz, une application mobile indienne à des fins de numérisation et de stockage de documents a levé 575000 € dans le cadre d’un cycle de financement mené par Pravega Ventures, aux côtés d’Axilor Ventures, de Better capital et de quelques investisseurs providentiels dont Phanindra Sama (fondateur de Redbus), Farooq Adam (fondateur de Fynd) et d’autres. Kaagaz a été fondée en juin 2020 par Snehanshu Gandhi, Gaurav Shrishrimal et Tamanjit Singh Bindra.

Kaagaz a, depuis son lancement, été installé sur plus de 1,9 million de téléphones mobiles et plus de 90 000 personnes utilisent quotidiennement l’application. L’application prend en charge 8 langues indiennes et a rapidement augmenté après l’interdiction des applications chinoises. En mettant l’accent sur la confidentialité, l’application ne nécessite aucune connexion, peut être utilisée hors ligne et offre également des fonctionnalités uniques telles que le filigrane personnalisé. L’application a également été reconnue par le gouvernement indien dans le cadre de l’AatmaNirbhar App Challenge, où elle a reçu une mention spéciale dans la catégorie des applications de bureau.

Auparavant, First Check et Axilor Ventures ont également soutenu la startup dans son cycle de financement pré-amorçage.

Merci @PravegaVC pour avoir mené notre cycle de semences. @AxilorVentures & Better Capital a également participé à cette ronde avec quelques anges. Un grand merci à tous nos supporters et utilisateurs, continuez à nous soutenir! pic.twitter.com/eqPe6AI21Y – Scanner Kaagaz (कागज़ स्कैनर) (@KaagazS) 28 novembre 2020

Parlant de l’investissement à Ton histoire, Investisseur principal Pravega Ventures m’a dit, «Aujourd’hui, un smartphone est à l’épicentre de la plupart de nos échanges personnels et professionnels, et chez Pravega, nous sommes très heureux de nous associer à l’équipe de Kaagaz alors qu’ils développent de puissants produits utilitaires basés sur l’IA pour les utilisateurs de ‘Bharat’. L’équipe Kaagaz vise à tirer parti de son scanner de documents mobile propriétaire et à créer un référentiel de documents dans sa quête pour devenir un nœud clé dans l’échange et le stockage d’informations pour leurs utilisateurs.

