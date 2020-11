J’utilise un trackball tous les jours pour travailler depuis 15 ans: ce sont mes raisons pour ne pas revenir à la souris

Ma première souris a croisé mon chemin en 1989. Après avoir économisé pendant trois ans tout l’argent qui m’est tombé entre les mains sur les pourboires et les cadeaux d’anniversaire, et après avoir fait quelques bricolages ici et là en tant que peintre en bâtiment avec rien d’autre à 10 ans, mes parents ont eu pitié de moi et ont décidé de mettre l’argent qui me manquait pour acheter l’Atari ST 520 dont vous rêviez une fois que j’ai accepté que le Commodore Amiga 500 dont je rêvais m’obligerait à économiser au moins deux ans de plus.

J’ai toujours mon Atari ST en très bon état, et aussi la souris avait besoin d’interagir environnement graphique GEM ancien mais toujours charmant (Gestionnaire d’environnement graphique). Ce périphérique m’a accompagné lorsque j’ai écrit mes premières lignes de code (le pousse que j’ai copié de MicroHobby et Micromania sur mon Spectrum des années auparavant ne comptent pas), et aussi quand j’ai écrit mes premières histoires. Et bien sûr, grâce à lui, j’ai pu profiter de la plupart des jeux d’aventure inoubliables que Lucasfilm a publiés à la fin des années 80 et au début des années 90.

Mon Atari ST et sa souris m’accompagnaient jour après jour jusqu’en 1994, quand je suis arrivé à l’université, j’ai acheté mon premier PC. Et à côté de lui est venue une nouvelle souris. Un an plus tard, j’ai eu mon premier PC auto-assemblé et j’ai décidé d’acheter une souris de meilleure qualité qui m’a duré environ quatre ans. Plus tard, beaucoup plus d’ordinateurs sont arrivés, toujours assemblés par moi et à mon goût, et plusieurs souris de plus en plus de qualité, jusqu’à ce qu’en 2005, j’ai réformé mon bureau de haut en bas et réalisé que j’avais un problème: mon espace de travail avait été beaucoup réduit accueillir plus d’ordinateurs et utiliser une souris sur ce petit bureau était une véritable épreuve.

Quand on s’habitue à ses astuces il n’est pas facile de revenir à la souris

Il devait trouver une solution; un périphérique d’entrée qui remplacerait ces souris avec lesquelles il avait vécu en continu pendant 16 ans. Connaissait le trackballs, et ils semblaient m’offrir ce dont j’avais besoin, mais cela me donnait le sentiment qu’ils n’allaient pas me convenir. Pourtant, il n’avait pas d’autre choix. Je n’avais pas assez d’espace de bureau pour déplacer ma main avec une souris conventionnelle, et une boule de commande semblait être la solution, malgré ma réticence initiale.

Un «trackball» est une option très intéressante pour les utilisateurs qui ont peu d’espace disponible sur leur bureau. Je ne peux pas penser à une raison pour laquelle il devrait être déplacé d’un iota de l’endroit où nous l’avons initialement placé

Après avoir cherché sur Internet pour trouver un boule de commande Cela me convenait pour son prix et ses avantages, j’ai eu un modèle Logitech dont je ne me souviens pas exactement de la référence. Ce dont je me souviens bien, c’est qu’il m’a fallu plusieurs jours pour m’habituer à travailler sans bouger la main, mais je l’ai fait. Je me suis habitué. Et j’ai arrêté de rater les souris que j’avais utilisées jusqu’à ce point. En travaillant de cette manière, sans bouger constamment la main qui reposait sur la souris, avait quelques avantages cela m’est apparu peu de temps après avoir commencé à l’utiliser boule de commande.

Dans le plus évident de tout ce que nous avons déjà réparé: un boule de commande C’est une option très intéressante pour les utilisateurs qui ont peu d’espace disponible sur leur bureau. Je ne peux pas penser à une raison pour laquelle il devrait être déplacé d’un iota de l’endroit où nous l’avons initialement placé. Mais ce n’est pas son seul avantage. Peu de temps après, j’ai réalisé que les articulations de mes mains souffert moins de fatigue mécanique après plusieurs heures de travail continu que lors de l’utilisation d’une souris. Et que les derniers qu’il avait utilisés étaient des modèles ergonomiques et haut de gamme.

Les batteries de mes « trackballs » durent entre 18 et 20 mois en les utilisant pratiquement tous les jours, et au moins cinq jours par semaine les jours nettement plus longs que huit heures

C’est simple boule de commande cela m’a coûté beaucoup moins cher que ma dernière souris ergonomique sans fil, mais c’était plus confortable. Au moins ça me semblait ainsi. Je pouvais l’utiliser pendant 10 à 12 heures par jour presque en continu, et je ne remarquais pratiquement aucune fatigue au niveau de mes poignets. De plus, sa large surface m’a permis de garder la paume de ma main en contact permanent avec le boule de commande, et l’emplacement de la balle et des boutons était idéal pour me permettre d’agir sur eux sans soumettre mes doigts à une fatigue mécanique.

Une dernière astuce sur laquelle je voudrais m’attarder un instant est la durée de vie des piles trackballs ce que j’ai eu. Chez la souris, ils peuvent aussi durer longtemps, mais ceux de mon trackballs ils me durent entre 18 et 20 mois les utiliser pratiquement tous les jours et au moins cinq jours par semaine les jours nettement supérieurs à huit heures. Je la trouve d’une grande qualité.

Ce premier boule de commande Cela a duré environ six ans et mon expérience a été si positive que lorsque j’ai dû le changer, je n’ai pas hésité à en acheter un autre également chez Logitech et pratiquement identique à ce premier appareil. J’utilise actuellement mon troisième boule de commande, un laser et sans fil Logitech M570 dont je suis ravi, et qui m’offrira éventuellement au moins trois ou quatre ans d’utilisation de plus sans bug.

Malgré tout, ils ne sont pas parfaits: ce sont leurs points faibles

Honnêtement, je pense trackballs ils ne correspondent pas à tous les scénarios d’utilisation que nous pouvons rencontrer. En fait, c’est pour moi son principal inconvénient. Pour en finir opérations nécessitant une grande précisionComme cela peut être un travail de retouche photographique minutieux, ou pour jouer à des jeux, où il est souvent nécessaire d’effectuer des mouvements rapides et précis, il est préférable, toujours à mon avis, d’utiliser une souris de qualité. Cela ne signifie pas du tout que nous ne pouvons pas utiliser boule de commande dans ces scénarios; en fait, je le fais fréquemment et mon expérience est assez satisfaisante, mais je pense qu’une bonne souris les résout mieux.

Pour les opérations de haute précision et pour les jeux, où des mouvements rapides et précis sont souvent nécessaires, une souris de qualité est préférable

L’autre inconvénient que je suis obligé de ne pas négliger est que trackballs ils sont plus exigeants avec le nettoyage que les souris actuel. Peu à peu la poussière et les graisses que l’on a sur la peau s’accumulent à la surface de la bille, et finissent par se déposer sur les petits roulements qui lui permettent de tourner avec peu de frottements. Lorsque la saleté s’accumule en excès, le pointeur ne répondra pas bien à nos indications, donc avec une certaine fréquence, nous serons obligés d’extraire la balle de son compartiment pour la nettoyer à fond.

Mon prochain trackball est déjà à l’honneur

Pour le moment mon vétéran M570 fonctionne parfaitement, et je prédis que j’aurai encore plusieurs années de travail incessant sans échecs. Pourtant, je ne peux pas m’empêcher de penser à quoi boule de commande J’achèterais tout de suite si celui que j’ai échoué à tout moment. Je me suis promis de ne pas le changer sur un coup de tête (j’avoue qu’à de nombreuses autres occasions j’ai acheté sur une impulsion et sans répondre à un réel besoin), mais l’appareil que j’aime le plus est le MX Ergo de Logitech. C’est un boule de commande sans fil qui semble avoir une ergonomie très soignée, et peut-être aussi la fiabilité traditionnelle de ces appareils, il est donc très probable que je l’obtienne lorsque mon déjà vétéran M570 mourra.