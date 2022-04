Justin Lin quitte le poste de directeur de Fast X en raison de « différences créatives »

Filmer sur X rapide vient de commencer, mais le réalisateur Justin Lin a annoncé mardi qu’il quitterait ses fonctions de réalisateur. Au cours de la semaine dernière, Internet a été en effervescence avec des nouvelles de casting et des images des coulisses du tournage du 10e film du Rapide et furieux franchise, donc la nouvelle du départ de Lin du projet a été un choc pour de nombreux fans de la série de films à indice d’octane élevé qui devait être dirigée par Lin pour ses deux derniers films.

Dans une déclaration publiée sur le compte Twitter officiel du film, Lin a déclaré :

« Avec le soutien d’Universal, j’ai pris la difficile décision de prendre du recul en tant que réalisateur de FAST X, tout en restant avec le projet en tant que producteur. En 10 ans et cinq films, nous avons pu tourner les meilleurs acteurs, les meilleurs cascades et les meilleures poursuites en voiture. Sur une note personnelle, en tant qu’enfant d’immigrants asiatiques, je suis fier d’avoir contribué à la création de la franchise la plus diversifiée de l’histoire du cinéma. Je serai toujours reconnaissant à l’incroyable distribution, équipe et studio pour leur soutien, et de m’avoir accueilli dans la famille FAST. »

Selon Deadline, la décision de Lin de se retirer du rôle de réalisateur est due à des « différences créatives », mais il restera toujours avec le projet en tant que producteur. Comme l’un des écrivains de l’avant-dernière Rapide et furieux sortie, il est très tard pour que de tels problèmes surviennent. Le rapport poursuit en disant que certains tournages se poursuivront sur les images de la deuxième unité, mais le tournage principal prendra une courte pause pendant que le remplaçant de Lin est trouvé. Comme un certain nombre de réalisateurs sont déjà consultés, le retard ne devrait pas avoir d’impact sur la date de sortie du film pour le moment.

Justin Lin a fait partie intégrante du succès de la franchise Fast & Furious





Lorsque Justin Lin a rejoint le Franchise rapide, la série n’était qu’un film d’action banal, mais deux films plus tard sous la direction de Lin, la saga mettant en vedette Vin Diesel s’est frayé un chemin dans les listes des franchises les plus rentables de tous les temps. Lin a fini par diriger quatre films de la série; Fast & Furious, Fast Five, Fast and Furious 6et après une pause, F9. Alors que la franchise dans son ensemble a enregistré plus de 6 milliards de dollars de recettes au box-office, les films réalisés par Lin en ont représenté 1,9 milliard de dollars.

Ce n’est certainement pas la première fois qu’une grande franchise cinématographique remplace son réalisateur une fois le tournage commencé, mais de nombreux fans craignent que les changements soudains et tardifs ne conduisent à un autre. Ligue des Justiciers fiasco. Avec les circonstances autour du départ de Lin complètement différentes de celles autour de Zack Snyder Ligue des Justiciers sortie, et l’ancien réalisateur restant en tant que producteur, il doit y avoir un espoir que le nouveau réalisateur puisse entrer et s’assurer que la franchise se termine avec un bang et non un gémissement.









