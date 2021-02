Justin Hartley, star de This is US, a avoué qu’il ne voulait pas mettre fin à la série

C’est nous sera de retour à l’écran Renard après l’arrêt forcé par la pandémie de coronavirus. Ce mardi, il diffusera l’épisode 7 d’une cinquième saison convaincante avec de nombreux changements. Avec la première, la fin de la série approche, ce qui génère la plainte des fans et des acteurs du casting. Justin Hartley, interprète de Kevin Pearson, a avoué que ne veut pas que le programme se termine et a également prévu de grandes surprises pour les chapitres à venir. Épingle de sûreté!

Le programme reprendra ses diffusions après avoir dû les arrêter Le 5 janvier parce que la contingence sanitaire à Los Angeles a retardé la production. La saison 5 progresse lentement, mais rapproche le succès de Fox de sa clôture finale. Son créateur Dan Fogelman a annoncé qu’il avait prévu un total de six tranches pour This is US.







Justin Hartley a avoué qu’il ne voulait pas en finir avec This is Us

Hartley a été interrogé par Entertainment Weekly sur son désir de faire plus de saisons et a déclaré combien de temps il aimerait continuer: « Tant que nous continuons à raconter cette histoire et aussi longtemps qu’elle est convaincante. S’il faut 70 ans pour raconter cette histoire, je le serai. Mais j’aime la façon dont l’histoire se déroule et j’aime en faire partie. Alors je le ferai aussi longtemps que je le fais..

En outre, l’acteur de 44 ans a décrit l’avenir de la série comme « imprévisible » et a plaisanté sur ce qui va se passer. « Quand nous passons les six saisons, nous devenons tous des vampires, puis nous faisons encore 16 saisons et nous ne vieillissons pas »Il a dit sans vouloir donner plus de détails que dans les déclarations précédentes.

Humour mis à part, l’interprète de Kevin a assuré aux fans que This is Us se terminera bien « correct » et que les spectateurs repartiront avec « un coeur plein ». À son tour, il a ajouté: « Lorsque vous investissez autant en tant que membre du public, vous vous remplissez complètement, mais d’une manière satisfaisante. C’est définitivement un voyage émotionnel et nous avons beaucoup de rires à raconter. Je veux dire, des choses amusantes arrivent aussi. ».