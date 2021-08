Justin Bieber : Hailey Baldwin dévoile ses looks très stylés pour Vogue !

Boohooman Gilet oversize color block style université américaine Homme - green - S, green

Gilet oversize color block style université américaine Homme - green - S - Le cardigan, c'est la touche bohème qui complète tous nos looks de la mi-saison.Cette sélection boohooMAN a rassemblé tous les modèles les plus en vogue du moment : le gilet remplace parfaitement un pull ras-du-cou classique et il est idéal pour tous les adeptes du look superposé, on conseille de le porter par-dessus un t-shirt et associé à un chino pour un look urbain au top.