« Justice League » Snydercut a déjà une date de sortie officielle

« Justice League » Snydercut a une date de sortie. Les fans ont pétitionné, sollicité et collecté des fonds pour le « Justice League Snydercut »depuis 2017 depuis plus de trois ans, et tout ce travail est sur le point de se réaliser.

Snyder et Warner Bros. a révélé l’année dernière que le Snyder Cut serait lancé directement à HBO Max à un moment donné 2021, bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été donnée. Il a finalement été annoncé que le film arriverait en marsMais maintenant, le réalisateur a annoncé la date de sortie exacte avec une nouvelle affiche.

« Justice League Snyder Cut » arrivera officiellement à HBO Max le 18 mars ce qui représente un peu plus d’un mois et demi. Peux-tu la voir affiche complète révéler et l’annonce ci-dessous:

C’est certainement un soulagement pour tous les fans de DC qui attendaient de voir le Coupe Snyder. Même après Warner Bros et HBO Max l’annoncer comme réel, certains craignaient que la canette continue d’être en raison des renouvellements en cours et des éventuels arriérés de pandémie.

Coupe Snyder il est officiellement en route, et il sera ici avant que nous le sachions.