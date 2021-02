Justice League: Snyder Cut montre Ben Affleck dans le nouveau look de Batman

Après de nombreux Manifestations de fans Le réalisateur Zack Snyder a été autorisé à faire son film DC Ligue de justice à partir de 2017 officiellement conçu selon ses propres idées. Avec des re-shoots élaborés est un complet nouvelle coupe et beaucoup plus sombre Le film « Justice League » a été réalisé sur la base d’un Durée de fonctionnement de 4 heures vient – en comparaison avec le film, qui a ensuite été complété par Joss Whedon et dans certains cas fortement critiqué.

Snyder Cut: date de sortie et nouveau titre

La dite Coupe Snyder s’appelle « Zack Snyder’s Justice League » pour la 18 mars sur le service de streaming américain HBO Max annoncé. Les fans allemands de DC Comics doivent être patients, car on ne sait toujours pas quand et où le film sera projeté dans ce pays.

Tout récemment, le réalisateur en a fait un Retrouvailles avec Jared Leto en tant que Joker de « Suicide Squad » et a immédiatement confirmé un nouveau look pour le prince clown brutal et sans scrupules du crime avec une première photo.

Ben Affleck s’y glisse à nouveau Knightmare-Batsuit

Maintenant, nous avons un premier aperçu de la coupe Snyder avec le Batman représenté par Ben Affleck, qui a également un nouveau look.

Ainsi, de nouvelles scènes avec Batman ont également été incluses Séquences de chevalier tourné. Pour ce faire, Ben Affleck a dû rentrer dans certains Costumes de chauve-souris aussi du film Batman contre Superman éclosion, a confirmé Zack Snyder:

«Je pense qu’il a oublié à quel point c’est inconfortable, mais c’est bien. Certains des costumes, vous savez, sont dans les archives depuis un certain temps … Ils sont allés partout, dans les musées et ailleurs, et nous avons dû les arracher. Je pense que l’un des capuchons de Batman a été mis par quelqu’un et il a été déchiré en deux. «

Il y en a aussi des communs ici Scènes planifiées avec le sombre Batman et le Joker. Cependant, le cinéaste n’a pas voulu entrer plus dans les détails. Il faudra probablement attendre la sortie du film pour en savoir plus. Espérons que le film sortira bientôt en Allemagne.

En voici un autre Scènes de Knightmare de « Batman v Superman » à voir: